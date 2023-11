Dalić najavio mogući odlazak s klupe "Vatrenih" nakon Eura: Budimir je dobar primjer, ne zanima nas s kime ćemo u grupu

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić je, nakon novog plasmana s Vatrenima na veliko takmičenje, odradio nekoliko gostovanja na televizijama. Nakon što je za Novu TV najavio da bi mogao otići s klupe nakon Eura u Njemačkoj, za Dnevnik RTL-a se osvrnuo na sve napravljeno u kvalifikacijama.

Ponovio je Dalić kako nije sve bilo idealno i da moraju bolje na Euru, a onda se dotakao Ante Budimira kojeg je izdvojio kao dobar primjer.

Biti skroman

- Ono što me veseli i što želim je da igrač kad nije u reprezentaciji bude skroman, da šuti i da radi svoj posao te se nametne kroz golove i utakmice, a ne po novinama. Ko god galami po novinama, toga više nema u reprezentaciji niti će ga biti. To oni jako dobro znaju. Samo pozitiva. Ante je bio pozitivan, zavrijedio je ovu šansu i dobio ju je - rekao je Dalić.

Dalić se osvrnuo na kritike koje je dobivao tokom kvalifikacija.

- Kritike nisam doživio niti osjetio jer ne pratim društvene mreže ni portale kad netko galami. A galame frustrirani ljudi kojima je krivo da je Hrvatska nešto napravila i svoju frustraciju pokušaju iskaliti na meni svojim bijesom. Ja to nisam pratio. Gdje god sam se pojavio i gdje god sam bio, samo sam doživio podršku. Nikada nisam imao više motiva nego sada, nikad nisam bio jači nego sada. To se prelilo na našu reprezentaciju. Ono što je jako bitno - nakon ta dva kiksa u oktobru reprezentacija je slijedila mene. Zna se dogoditi da u tim situacijama igrači okrenu leđa treneru ili sekretoru, ali to se nama nije dogodilo - kazao je.

O potencijalnoj grupi

Dalić nije htio predviđati u koju bi grupu Hrvatska mogla upasti na Euru.

- Ne znam ko je sve u tim potovima niti nas to zanima. Mi znamo svoj posao, da moramo biti među prve dvije reprezentacije u prvom krugu. Nismo se nikad bavili tim ždrijebom. Pokazali smo ovih šest godina da možemo igrati sa svakim. I to da nam je čak lakše igrati s Francuskom, Španjolskom, Brazilom i Argentinom, nego s Armenijom i Latvijom. Jer mi smo tada još bolji. Tako da se ne bojim ždrijeba - rekao je Dalić pa zaključio:

- Neću zaboraviti istaknuti da igramo za naš narod, za naše borce, za Vukovar i Škabrnju što je bilo ovaj period. Sve skupa je bilo emotivno u Hrvatskoj ovih dana. Stalno govorim da je hrvatska reprezentacija primjer i dokaz onoga što hrvatski narod živi i vrijedi, a to je domoljublje, ljubav, zajedništvo, jedna vjera. To je ono što nas drži i to je simbol ove reprezentacije.