Džemidžić govorio o plaćanju za mjesto u reprezentaciji BiH, Topić: Ovo nije pad, nego raspad

- Vi sami znate koliko je neistina koje se plasiraju. Niti smo mi slaba reprezentacija, niti se kome daju iznosi novca za pozivanje u reprezentaciju.

Sveta je to stvar, a mislim da će to biti dodatni motiv za naše igrače. Mi smo ljudi od krvi i mesa, ali nadam se da će ih ovo sada ujediniti. Nećemo dozvoliti da bilo ko umanjuje značaj ovoga što smo do sada uradili. Moramo se podići i izdići.

Kroz ovakve natpise nastoji se unijeti nemir u reprezentaciju BiH. Ovo je samo trenutni pad. Sigurno ćemo učiniti sve da naša reprezentacija bude učesnik Eura - rekao je Džemidžić.

Najslabija reprezentacija

Isanović se nadovezao na predstojeći duel protiv Ukrajine koji se igra 21. marta.

- Mi smo domaćini i sa igračima koji nisu nastupili protiv Slovačke, možemo pobijediti - smatra Isanović.

Topić je mišljenja da je ovo najslabija reprezentacija koju smo imali.

- Po rezultatima vidimo. Koliko smo utakmica izgubili, protiv kojih protivnika gubimo. Koliko smo golova dali, koliko primili.

Kada vidimo da svake tri, četiri utakmice bude novi selektor. Gospodin Džemidžić je rekao da svaka reprezentacija ima pad. Ja mislim da je ovo raspad sistema. Sigurno sa ovim prikazanim u ovim kvalifikacijama smo najgora reprezentacija - kazao je Topić.

Protivnika "Zmajeva" u baražu komentarisao je i selektor Milošević.

- Protivnik je najteži od svih koji su bili, ali to je što je. Historija se ponavlja kada je u pitanju ta sreća u baražu. Na nama je da sve učinimo da se promijeni ta sreća koja će biti na terenu.

Ne možemo reći da je Ukrajina u rangu sa selekcijama koje su igrale ranije baraž sa nama. Neće biti lako, ali to je što je. Nema kukanja - istakao je on.



Kako se pozivaju igrači

Topić je, u svom stilu, pitao selektora na osnovu čega se pozivaju igrači u reprezentaciju BiH.

- Svima je bilo čudno što je Petev dobio otkaz. Navodno treba nam novi vjetar, novo lice. Nakon četiri utakmice smo istjerali i tog novog trenera. Isti citat je i kod Mehe, i kod Save. Igrači su zbunjeni. Normalno, svaki trener donosi svoje ideje, svaki put dolazi četiri pet novih pomoćnika.

Što se tiče poziva u reprezentaciju, trebaju se pozivati igrači koji su najbolji. Selektore, Hamulić je bio kod vas i na prvom i drugom okupljanju.

Nije mi jasno da se poziva igrač koji je 2022. zabio posljednji gol. Čovjek uopšte ne zabija niti asistira. Imamo primjer Ziljkića, dečko mi je drag. Dvije utakmice prije vašeg dolaska imao zadnju asistenciju.

Niti ima gol, niti asistenciju. Na osnovu čeka pozivate ljude? Ne mogu shvatiti da Bilbija koji je zabio 80 golova, čovjek ne dobija šansu. Treba zvati one ljude koji igraju u klubovima. Ako je brzina glavna, onda treba pozvati Tuku, našeg atletičara - rekao je Topić.

Selektor Milošević to nije želio komentarisati.

- To su lične neke stvari i afiniteti. Svako ima pravo na razmišljanje. Ja ovaj put nisam pozvao najbolje jer nisu mogli doći. U prvoj utakmici nisam pozvao najbolje jer sam ih čuvao kartona - kazao je Milošević.