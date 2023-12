Bild: Bajern upropastio Salihamidžićev posao, sad će ih to koštati

Alfonso Dejvis (Alphonso Davies), jedna od najvećih zvijezda minhenskog Bajerna, sve češće se povezuje s odlaskom iz Minhena, a kao glavni kandidat se spominje madridski Real.

Dejvisov ugovor s Bajernom vrijedi do 2025. godine. On je još početkom godine bio na korak da potpiše ugovor, ali je to propalo.

- Plaća je glavna tema razgovora o produžetku suradnje s Alfonsom Dejvisom. Na početku godine Hasan Salihamidžić dogovorio je sve uz plaću od 12 milijuna eura na godišnjem nivou. Međutim, nakon otkaza Salihamidžiću, razgovori su stali na šest mjesec. Sada se razgovara o dosta drugačijim uvjetima. Ljudi koji se brinu za karijeru Kanađanina traže mnogo više novca - piše Bild.



Bajern će sada, kako bi zadržao mladu zvijezdu, morati izdvojti mnogo više novca nego što je bio slučaj dok je nekadašnji bh. fudblaer bio na poziciji sportskog direktora.

Inače, Dejvis je u Bajernu od 2018. godine, a nastupio je na 172 utakmice.