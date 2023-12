Murinjo se oglasio i poslao ljutitu poruku: To je laž, nikada to nisam učinio

Portugalski stručnjak i trener Rome Žoze Murinjo (Jose Mourinho) oglasio se i žestoko kritikovao medije koji su objavili njegov navodni izbor 11 najboljih koje je vodio.

- JM-ovih najboljih 11, JM bira svojih najboljih 11... Lažne vijesti. Nikada ovo nisam učinio. Uvijek sam to odbijao napraviti, nemoguće mi je to i nisam to napravio. Lažne vijesti.

Nikada nisam i neću nikada to učiniti. Imao sam toliko vrhunskih igrača, ali najvažnije je ono što su mi ti igrači dali. Igrači koji su mi dali sve: kvalitetu, trud, krv, dušu...

Svi su oni u mojih najboljih 11. Svi oni. Zato sam uvijek odbijao izabrati svojih najboljih 11. Volim i poštujem svoje igrače. Lažne vijesti. Molim vas, poštujte moju historiju i moje momke - poručio je Murinjo.