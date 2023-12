Kodro otvorio dušu: Ponovo su mi govorili koje igrače da zovem u reprezentaciju

Bivši selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Meho Kodro govorio je o stanju u bh. fudbalu za inostrane medije.

Kodro je u dva navrata bio selektor državnog tima BiH, ali je oba puta bio smijenjen nakon svega dvije utakmice. Kako je on rekao, oba puta su mu se miješali u spisak igrača.

Užasan nered

U razgovoru za španski "Jot Down Sport" otvorio je dušu i otkrio zbog čega je dobio otkaze na klupi reprezentacije BiH.

- To je vrlo lako za objasniti iako je drugi boravak, koji je okončan prije mjesec i po, nešto čudniji za mene. Kada sam prvi put bio selektor 2008. godine, predsjednik mi je uoči utakmice sa Japanom rekao: "Gledaj, imam neke svoje igrače i bilo bi dobro da ih pozoveš".



Imao je neke igrače, valjda preko zastupnika, koji su bili u kontaktu s njim, jer su tada tako funkcionisale stvari u Bosni i Hercegovini. Tražio sam sastanak sa predsjednikom i dva potpredsjednika, jer je u BiH sve podijeljeno na tri, čak i Savez.

Ovo govorim da shvatite kako sam počeo raditi kao trener. Sastao sam se sa njima i pitao ih da vide šta se dešava, da mi je predsjednik rekao da na spisak stavim njegova tri igrača. A potpredsjednik mi kaže da i on ima prijatelja, kako bi bilo... Tako sam ja počeo. Sve su to bili problemi, užasan nered. Na kraju su me otpustili. Bio sam selektor dvije utakmice - rekao je Kodro "Jot Down Sport"

Potom se dotakao i dešavanja iz 2023. godine. Naslijedio je Faruka Hadžibegića, vodio tim na dva meča, a onda je došao raskid saradnje.

"Dajem ti posao, ali moraš paziti"

- Nakon 15 godina sam se vratio i ponovo razgovarao sa predstavnicima Saveza. Mislio sam da su se stvari u BiH promijenile, da su svi ti problemi nestali. No kada sam slao prve pozive, rekli su mi da je predsjednik (Vico Zeljković, predsjednik N/FSBiH) rekao da moram uključiti nekoliko njegovih igrača, od kojih jedan gotovo nije igrao zadnjih godina.



Rekao sam da to ne mogu i to je razlog što su me otpustili. Bh. fudbal tako funkcioniše. Dajem ti posao, ali moraš paziti. Nažalost, mislio sam da to više nije slučaj, ali sam shvatio da nije. Odigrali smo dvije utakmice, jednu smo pobijedili (Lihtenštajn 2:1), a drugu izgubili golom u 92. minuti (Island 0:1) i to je bio dovoljan razlog.

Kasnije su rekli da smo se usmeno dogovorili da me, ako ne dobijem prve dvije utakmice, mogu smijeniti bez ikakvih obaveza, ali to nema veze sa istinom. Imam potpisan ugovor i moram se braniti - naveo je Meho Kodro za "Jot Down Sport".