"Apotekari" jesenji prvaci: Španski stručnjak našao "lijek" za Bajern Minhen

Bajern Minhen od 2012. godine osvaja Bundesligu svake sezone. Te 2012. godine Borusija iz Dortmunda je bila ekipa koja je uspjela oteti titulu prvaka Njemačke „Bavarcima“.

Nakon dominacije kluba iz Minhena svih ovih godina, ipak, ove sezone bi mogli ostati bez titule prvaka. Bajer Leverkuzen, kojeg vodi španski stručnjak Ćabi Alonso (Xabi Alonso), igra sezonu iz snova.

Postigli 81 gol

Sinoćnjom pobjedom igrači Bajera su došli do svoje 22. pobjede u 25 utakmica ove sezone. Ali to nije sve, tim Alonsa nema poraza u 25 utakmica, a već su došli do nevjerovatne brojke od 81 gola ove sezone.

Pored dominacije u napadu, ekipa iz Leverkuzena se može pohvaliti jako dobrom igrom u defanzivi. Na 25 utakmica primili su samo 18 golova, uz 11 utakmica gdje su sačuvali svoju mrežu netaknutom.

Dominacija u svim takmičenjima

Bajer je u grupi Evropa lige završio na prvoj poziciji, dok se također plasirao u četvrtinu finala Kupa Njemačke.

U Bundesligi nakon 16 odigranih kola imaju 42 boda. S gol razlikom 46:12, igrači sjajnog Alonsa su na prvom mjestu prvenstva Njemačke i bježe Bajernu iz Minhena četiri boda.

Pored sjajne ekipe igrača, kako kolektivno tako i individualno, važno je naglasiti da do ovakve dominacije sigurno ne bi došlo da na klupi Bajera ne sjedi veoma motivisani Španac.

Alonso je na klupu Leverkuzena došao u oktobru 2022. godine. Sa španskim stručnjakom su uspjeli izboriti igranje u evropskim takmičenjima za ovu sezonu. Dok ove sezone idu korak dalje, i svi se nadaju novoj senzaciji.

Sigurno bi, kako za njemački klub, tako i za Alonsa, bio veliki rezultat kada bi osvojili Bundesligu ili Evropsku ligu.