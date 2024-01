Edis Kovačević za "Avaz": Otišao sam zbog saradnje sa Saudijcima, Željo nije pokusni kunić

To dolazi u teškim trenucima za tim sa Grbavice. Klub je jesenji dio sezone završio na 10. mjestu sa samo 19 bodova, koliko ima i Igman, prva ekipa ispod crte.

Iz Upravnog odbora su poručili navijačima da rade sve što je u njihovoj moći da prevaziđu trenutne izazove.

Situacija je daleko od bajne. Finansijsko stanje je loše, igrački kadar treba pojačanja. O trenutnoj situaciji smo popričali sa Edisom Kovačevićem, bivšim predsjednikom Upravnog odbora Željezničara.

Najuspješnija godina kluba

Kovačević je na čelo Upravnog odbora stigao kada niko nije htio, zasukao je rukave, vraćao dugove, a onda se na iznenađenje svih povukao.

- Ja sam i otišao jer nisam bio za ove stvari da se rade kao što se radilo. Napustio sam klub, nisam htio praviti nemir nakon odlaska, u smislu da dižem tenzije i vidjeli smo šta smo dobili. Nažalost, to je tako - rekao je Kovačević za "Avaz".

Kovačević je napravio ogroman posao, a onda je "izdan", pa je odlučio napustiti klub. Osvrnuo se na svoj mandat i dobre stvari koje su u Željezničaru napravljenje u tom periodu.

- Finansijska konsolidacija, vidjet ćete po finansijskim izvještajima za 2023., to je jedna od najuspješnijih godina kluba. Vraćali smo se na stare staze slave i da budemo stabilan klub, ali nažalost nije bilo strpljenja u strukturama kluba. Kap koja je prelila čašu je bila ova odluka da se angažuje ovaj trener (op.a. Abdulhakim Al Tuvaiđri). Ja nisam bio za to, preglasan sam i zato sam otišao. Nemam šta sjediti u Upravnom odboru u kojem će me neko preglašavati - ističe Kovačević.

Tokom razgovora u Kovačevićevom glasu se moglo shvatiti da mu je teško zbog svega.

- Naravno da mi je teško. Osjećam se vrlo razočarano kao i svaki navijač što se i kako to uradilo. Međutim, većina Upravnog odbora je bilo za to, na čelu sa sadašnjim predsjednikom i za mene nije bilo mjesta tu - navodi on.