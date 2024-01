Predsjednik PSG-a se oglasio, glavna tema je bio Mbape: Vjerujem u jednu stvar

Predsjednik PSG Naser al Khelaifi (Nasser) obratio se medijima nakon pometnje oko Kilijana Mbapea (Kylian Mbappe).

Francuski novinari "Foot Mercato" objavili su da Mbape sigurno ide u Real na kraju ove sezone, a sada se oglasio prvi čovjek PSG-a.

- Gledajte, ništa ne skrivam, siguran sam da želim da Mbape ostane, za mene je on najbolji na svijetu i za mene je PSG najbolji klub za Kilijana. On je središte projekta - rekao je Al Khelaifi.

Govorio je i o promjeni filozofije PSG-a, rekavši da je bila pogreška staviti toliki pritisak na Ligu prvaka.

- Bilo je vrijeme za promjenu, za izgradnju nečeg novog. U Parizu imamo najboljeg igrača na svijetu, a danas smo jedan od najboljih klubova na svijetu.

Četvrti smo na rang listi UEFA-e. Kad smo stigli 2011., ni ne znam gdje smo bili na toj listi. Moramo nastaviti raditi i radimo na tome da osvojimo i Ligu prvaka. Možda je bila pogreška u staviti toliki pritisak na Ligu prvaka. Fudbal nije tako jednostavan - istakao je vlasnik PSG-a.

Potom se ponovo dotakao prve zvijezde kluba Kilijana Mbapea.

- Normalno je pitati o njemu. Za mene je on najbolji na svijetu, imam jako dobar odnos s njim. On je sjajan ne samo kao igrač, nego i kao osoba. Kilijan ima dogovor sa mnom, kao što je i rekao. Nema pregovora, ali mislim sljedeće: Još je mlad, želi osvojiti mnogo trofeja i vjerujem da će to napraviti s nama - poručio je Al Khelaifi.