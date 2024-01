Fener u dramatičnoj završnici došao do pobjede, Džeko i Krunić odigrali cijeli meč

Jedini gol dao je rezervista Miči Bačuaji (Michy Batshuayi) u 93. minuti s bijele tačke. Imao je Fener nekoliko izglednih prilika u prvom dijelu, ali nije mogao do gola.

Fudbaleri Fenerbahčea su teškom mukom došli do pobjede na gostovanju kod Istanbul Bašakšehira u 22. kolu turske Superlige rezultatom 1:0.

No, ni igrač više nije pomogao "Plavo-žutima" da dođu do gola sve do 93. minute kada je dosuđen penal zbog igranja rukom, a u gol ga je pretvorio Bačuaji.

Kapiten BiH i Fenera Edin Džeko pogodio je stativu u 98. minuti i tako ostao na 16 golova u prvenstvu.

Edin je odigrao cijeli meč, baš kao i drugi bh. reprezentativac u redovima Fenera Rade Krunić.

Fenerbahče je lider turskog prvenstva sa 57 bodova, ima tri boda više od Galatasaraja koji sutra igra protiv Istanbulspora.