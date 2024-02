Murinjo: Ko može reći da je trenirao Mesija, to je apsurdno

Žoze Murinjo (Jose Mourinho) nema posao otkako mu je Roma dala otkaz sredinom januara ove godine. Slavni portugalski trener traži novu sredinu, a u međuvremenu je gostovao u podcastu youtubera Ohma. Među ostalim, otkrio je kojeg igrača bi volio da je trenirao.

- Lionel Mesi (Messi) je primjer. Njega ne treba trenirati. Ko može reći: "Ja sam bio Mesijev trener?" Meni je to apsurdno jer on sve zna i rođen je sa svim. Možda on druge može nečemu naučiti. Želio bih ga trenirati čisto da imam čast pohvaliti se time - odgovorio je Murinjo dodavši da je želio trenirati i Danielea De Rosija (Rossi), koji ga je kao trener naslijedio u Romi, te Fra<nćeska Totija (Francesco Totti).

Podsjetimo, Mesi (36) trenutno igra u Inter Majamiju, američkom klubu koji se natječe u MLS-u i čiji je trener Argentinac Gerardo Martino. Murinjo je, pak, jedan od najvećih trenera ikad, a vodio je Benfiku, Porto, Čelzi, Inter, Real Madrid, Mančester junajter, Totenhem i Romu.