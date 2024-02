Dani Alves je nedavno osuđen na četiri i po godine zatvora, a mogao bi na slobodu već za dva mjeseca

Proslavljeni brazilski fudbaler i bivši igrač, između ostalih, Barcelone, Juventusa i PSG-a Dani Alves (40) nedavno je prema prvostepenoj presudi osuđen na četiri i po godine zatvora zbog silovanja.

Sud u Barceloni mu je presudio zbog događaja iz 30. decembra 2022. godine kada je u noćnom klubu silovao 23-godišnju djevojku.

Imaju pravo žalbe

Tužilaštvo je tražilo od devet do maksimalnih 12 godina zatvora. Njegovi odvjetnici branili su ga činjenicom da je bio pijan. Sada imaju pravo uložiti žalbu, što znači da slučaj još nije zaključen, a fudbaler ostaje u zatvoru.

Već je odbijena kaucija zbog straha kako bi on mogao pobjeći u Brazil koji ne izručuje svoje državljane osuđene na zatvor u drugim državama.

Međutim, jedna stvar ide u prilog Alvesu, otkrili su španski mediji. Naime, riječ je o odredbi španskog krivičnog zakona.

Alves je u pritvoru od 20. januara 2023. To znači da je tamo proveo jednu godinu, jedan mjesec i pet dana. To vrijeme mu se ubraja u služenje kazne na koju je nepravomoćno osuđen. Tako bi Dani Alves, iako je prije svega nekoliko dana osuđen na 4,5 godine zatvora, mogao na slobodu već u maju ove godine.

Prema ovom zakonu, on nakon odsluženja trećine kazne može tražiti prijevremeno puštanje na slobodu. Ako mu sud to ne odobri, može dobiti bitno ublažavanje kazne, kao što je primjerice to da je po danu slobodan a da u zatvoru mora tek prenoćiti. Ili da u zatvoru mora provoditi osam sati dnevno.

Pomoć Nejmara

- Alves si izdržavanje zatvorske kazne može bitno skratiti dobrim ponašanjem u zatvoru, stalnim razvojem kulturnih aktivnosti i hobija kojima se bavi u zatvoru i plaćanjem nadoknade žrtvi zločina - objavili su španski mediji.

Ranije je objavljeno kako je Alvesu u korist išlo što je žrtvi isplaćena odšteta od 150.000 eura. Taj novac platio je Alvesov bivši saigrač iz reprezentacije, Barcelone i PSG-a Nejmar (Neymar).