Suspendirana zvijezda Juventusa: "Kladio sam se 12 sati dnevno, bilo me briga za porodicu i prijatelje"

Veznjak Juventusa Nikolo Fađioli (Nicolo Fagioli), koji je suspendiran do kraja sezone zbog klađenja na utakmice Serije A, otkrio je detalje svoje ovisnosti.

Fađioli, zajedno sa Sandrom Tonalijem, našao se u centru pažnje nakon što je otkriveno da su veće svote novca ulagali na utakmice, pa čak i svojih timova, što je strogo zabranjeno u takmičenjima pod okriljem UEFA-e.

Italijanski veznjak je još u oktobru otkrio tokom svjedočenja da je bio dužan tri miliona eura, te da su mu kamatari prijetili.

Sada je otkrio i nove detalje svoje ovisnosti, te kako je došlo do toga.

- Sve je počelo zbog dosade u slobodno vrijeme. Počelo je kao igra and se pretvorilo u bolest. Kako gubite novac, želite sakriti stvari od roditelja. Najteže razdoblje bilo je prije godinu dana, još sam se kladio i dok sve nije otkriveno imao sam problema sa porodicom i prijateljima. Tada sam tražio pomoć. Moramo tražiti pomoć. Kladio sam se 12 sati dnevno, uvijek s telefonom u ruci, bilo me briga za djevojku i porodicu. Bio sam drugačiji. Možda sam prekasno shvatio da je to bolest - kazao je Fađioli.