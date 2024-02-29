Na jednu stranu Ajaks, Benfika, Dinamo, a na drugu PSG: Čudno poslovanje Parižana, Mbape je posljednji u nizu

Ajaks, Benfika, Porto, Sporting, pa i Dinamo Zagreb su timovi na koje prvo pomislimo kada pričamo o fantastičnom radu i prodaji fudbalera.
Navedeni klubovi su prave fabrike igrača. Dovedu ih za mali novac, odškoluju, a onda prodaju za ogromna obeštećenja. I to rade godinama. Kontra njih je PSG, sušta suprotnost i pokazatelj kako ne treba raditi. Ruku na srce, Parižani imaju novca, pa ih i ne "bole" odlasci bez obeštećenja.
Bez centa obeštećenja
Naime, Parižane će na kraju sezone napustiti Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) kojem ističe ugovor na ljeto, pa tako neće moći naplatiti ni euro za jednog od najboljih igrača svijeta.
I nije to prvi put da PSG napuštaju sjajni fudbaleri bez centa obeštećenja.
Prvi je Zlatan Ibrahimović. Legendarni napadač je došao u PSG za 21 milion eura iz Milana 2012. godine. Proveo je četiri godine u Francuskoj, a onda bez obeštećenja prešao u Mančester junajted.
Njegov partner iz napada Edinson Kavani (Cavani) je u "Grad svjetlosti" stigao iz Napolija 2013. za 65 miliona, a sedam godina kasnije potpisao za Mančester junajted, također bez obeštećenja.
Za razliku od njih dvojice, Anhel Di Marija (Angel) je došao u PSG iz Mančester junajteda. Transfer iz 2015. je koštao Parižane 63 miliona eura. Argentinac je na Parku Prinčeva proveo sedam godina, a onda se preselio u Juventus.
Legende kluba
Njih trojica su ostavili trag u PSG-u, a među legende kluba ubraja se i Tijago Silva. Brazilac je zajedno sa Ibrahimovićem stigao iz Milana 2012. godine.
Njegov transfer je koštao 42 miliona eura, a bio je stanovnik Francuske sve do 2020. godine nakon čega je potpisao za Čelzi.
Istina, igrači izuzev Mbapea su prilikom napuštanja PSG-a bili u poznim godinama. Međutim, svaki od njih je igrao značajne uloge u narednim klubovima.
Silva je još član Čelzija, Di Marija se vratio u Benfiku, Kavani je u Boki Juniors, a Ibrahimović se oprostio na kraju prošle sezone.
Kada je riječ o Mbapeu, Francuz će vjerovatno završiti u Real Madridu. "Kraljevi" su mu navodno spremili oko 100 miliona eura bonusa samo za potpis.
Mbape je u PSG stigao 2017. godine za 180 miliona eura. Odigrao je 292 utakmice i dao je 244 gola uz 105 asistencija.
Osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018. te sve što je mogao u Francuskoj. Čini se da je konačno vrijeme za naredne izazove.