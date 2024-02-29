Na jednu stranu Ajaks, Benfika, Dinamo, a na drugu PSG: Čudno poslovanje Parižana, Mbape je posljednji u nizu

Ajaks, Benfika, Porto, Sporting, pa i Dinamo Zagreb su timovi na koje prvo pomislimo kada pričamo o fantastičnom radu i prodaji fudbalera.

Navedeni klubovi su prave fabrike igrača. Dovedu ih za mali novac, odškoluju, a onda prodaju za ogromna obeštećenja. I to rade godinama. Kontra njih je PSG, sušta suprotnost i pokazatelj kako ne treba raditi. Ruku na srce, Parižani imaju novca, pa ih i ne "bole" odlasci bez obeštećenja.

Bez centa obeštećenja

Naime, Parižane će na kraju sezone napustiti Kilijan Mbape (Kylian Mbappe) kojem ističe ugovor na ljeto, pa tako neće moći naplatiti ni euro za jednog od najboljih igrača svijeta.

I nije to prvi put da PSG napuštaju sjajni fudbaleri bez centa obeštećenja.

Prvi je Zlatan Ibrahimović. Legendarni napadač je došao u PSG za 21 milion eura iz Milana 2012. godine. Proveo je četiri godine u Francuskoj, a onda bez obeštećenja prešao u Mančester junajted.