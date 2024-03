Francuska legenda bijesna na Ronalda: "Začepi više, živciraš me"

Kristijano Ronaldo (Cristiano) je u januaru 2023. godine potpisao ugovor sa Al Nasrom. Dosad je za saudijski klub upisao 49 nastupa, u kojima je zabilježio 42 gola i 13 asistencija.

Nedavno je komentarisao stanje saudijskog prvenstva.

- Saudijska liga nije slabija od francuske Lige 1. Saudijska liga je kompetitivnija od francuske, to mogu reći nakon jedne godine provedene ovdje. Već sad je ova liga bolja od francuske, a tek je počela rasti - rekao je.

Ta izjava se nije svidjela Franku Lebufu (Leboeufu), nekadašnjem defanzivcu koji je s Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo 1998. i Euro 2000. godine.

- Živcira me kada čujem kako Ronaldo govori da je saudijska liga bolja od francuske. Zašto mislite da je to rekao o francuskoj ligi, a ne o portugalskoj? Pa zato što je Lionel Mesi igrao u Francuskoj. Poštujem Ronalda kao igrača, ali daj začepi! To nije pošteno prema Ligi 1 - rekao je Lebuf.

Legenda francuske reprezentacije prokomentarisala je i šanse Portugala na Euru.

- Po meni je Portugal jedan od kandidata za evropsku titulu. Vjerujem da može osvojiti Euro, ali samo ako Ronaldo neće igrati. Ne možete oduzeti Ronaldu sve što je napravio u fudbalu samo zato što je otišao penzionisati se u saudijsku ligu. Hvala mu što je odveo sport na viši nivo, ali svakome dođe kraj. Ima puno pravo igrati u Saudijskoj Arabiji, ali nisam siguran treba li mu još novca - izjavio je Lebuf, pa dodao:

- Nije mi problem što igrači na kraju karijera odlaze u slabije lige kako bi zaradili novac, isto se dogodilo s Mesijem. Obojica su bili fantastični, ali odlučili su da više neće igrati na top nivou i to moramo poštovati. Njihovo rivalstvo učinilo je sport boljim i atraktivnijim. Hvala, Ronaldo i hvala, Mesi. Uživajte u penziji.