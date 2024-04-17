Ćavi bijesan na sudiju nakon ispadanja: Kovač je "ubio" utakmicu

Menadžer Barcelone Ćavi Ernandez (Xavi Hernandez) bio je bijesan na suca Ištvana Kovača (Istvan Kovacs) nakon poraza od Pari Sen Žermena u drugoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Barselona je imala prednost 1:0 kada je Ronald Arauho (Araujo) dobio crveni karton u 29. minuti zbog prekršaja kao posljednji igrač na Barcoli. Sudijska odluka je značajno utjecala na ishod ove utakmice pa su Ćavijevi izabranici na kraju izgubili 4:1.

Govoreći nakon utakmice, Ćavi je rekao novinarima: "Ogorčeni smo. Crveni karton je obilježio utakmicu. Bili smo dobro organizirani s 11 igrača protiv 11. To je potpuno promijenilo sve. Za mene je previše da se Arauho isključi u takvoj situaciji."

Isključen i Ćavi

Ćavi je žustro prigovarao sucu Kovaču i na kraju je i sam dobio crveni karton, ali to ga nije spriječilo da se nakon završnog zvižduka vrati na teren kako bi ponovno izrazio svoje frustracije rumunjskom sucu.

-Suđenje je bilo stvarno loše. Rekao sam mu, bio je katastrofa. Ubio je utakmicu. Ne volim govoriti o sucima, ali mora se reći. Ne razumijem to. Nije dobro ostati s deset igrača i od tog trenutka je to potpuno drugačija utakmica. Koliko god pričali o utakmici, crveni karton obilježava sve - Rekao je Ćavi.