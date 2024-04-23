Dudić pravi čudo s Radničkim, ali sada ga je zadesio veliki problem

Feđa Dudić sjajno vodi ekipu Radničkog iz Kragujevca ove sezone i trenutno se nalazi na četvrtom mjestu, koje na kraju sezone donosi kvalifikacije za Konferencijsku ligu, što bi bio izuzetan uspjeh za ovu ekipu.

Danas je Komisija za licenciranje klubova Fudbalskog saveza Srbije dodijelila licence za takmičenja u okviru UEFA-e.

Birokratija bitnija od rezultata

Naime komisija koja je zadužena za licenciranje klubova, razmatrala je dokaze u vezi kriterija koji trebaju biti ispunjeni da bi se ušlo u postupak licenciranja. Neki od kriterija koji se razmatraju su sportske prirode dok su ostali vezani za finansije i infastrukturu klubova.

Na adresu komisije je stiglo ukupno trinaest prijava, kao i sva potrebna dokumentacija vezana za takmičenja u okviru UEFA-e.

Klubovi koji su dobili licence su: Crvena zvezda, Partizan, TSC, Čukarički, Vojvodina, Voždovac, Mladost i Napredak.

Ova vijest je izazvala veliko razočarenje u redovima Radničkog iz Kragujevca, jer oni nisu dobili licencu koja im je potrebna da igraju evropske utakmice.

Klubovi imaju pravo na žalbu

Klubovi koji nisu dobili licencu za izlazak u Evropu će imati pravo pokretanja žalbenog postupka, u kojem će se ponovo utvrđivati da li taj klub ispunjava sve potrebne kriterije za licenciranje.

Podsjetimo, ekipa Feđe Dudića je prošlog vikenda odigrala sjajnu utakmicu i ostvarila pobjedu rezultatom 4:3 protiv Čukaričkog, i tako napravila veliki korak ka plasmanu u Evropu.