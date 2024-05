Ibrahimović se prisjetio trenutka kada je bio bespomoćan: Kao da su mi srce istrgli

Zlatan Ibrahimović je jedan od najboljih fudbalera svih vremena, a osim po spektakularnim potezima na terenu, poznat je i kao "fajter".

Ibrahimović nije bio osoba kojem biste voljeli da se zamjerite, često je ulazio u sukobe, govorio je za sebe da je neuništivi lav, međutim i on je bio čovjek od krvi i mesa.

Borac odmah po rođenju

U knjiži "Ja sam Zlatan Ibrahimović", autora Davida Lagerkranza, pričao je o trenutku kada mu sav novac i uticaj koje ima nisu bili od pomoći.

Naime, njegov sin Maksi (Maxi) se odmah po rođenju pokazao kao pravi borac i uspio da preživi veliki problem.



- Sve je bilo novo s Maksijem, i primijetili smo da puno povraća. Osim toga, nije dobijao na težini, nego gubio. Nismo znali zašto. Je li to normalno? Povraćao je neprekidno, nismo znali razlog i mora li baš toliko.

Nazvao sam porodicu, prijatelje i svi su me tješili da nije ništa strašno, ali nisam vjerovao. Pokušavao sam da utješim sebe - prisjetio se Ibrahimović.

Saznao je da mu je sin bolestan i to ga je odmah promijenilo.

- Cijelo tijelo mi je bilo u grču. Nikada se nisam tako osjećao, ni približno. Dok nisam dobio dijete bio sam gospodin nedodirljivi. Mogao sam biti ljut i lud, mogao sam pokazivati sve moguće emocije. I sve se moglo riješiti ako si bio čvrst, istrajan, ali ovo nije bilo ni slično tome.

Ovdje sam bio nemoćan, jednostavno ništa nisam mogao učiniti. Maksi je iz dana u dan bio sve slabiji, bio je tako mali i sad se zaista primjećivalo da je kost i koža. Izgledao je kao da život želi da ga napusti - rekao je Ibrahimović.

Pobjegao iz bolnice

Kada se spremao za važnu utakmicu, supruga Helena mu je javila da Maksi mora na hitnu operaciju želuca.

- Ne sjećam se puta do bolnice. Sjećam se samo bolničkih hodnika i mirisa. Trčao sam i pitao samo gdje, gdje je, na kraju su me odveli do velike sale gde je Maksi ležao u inkubatoru.

Bio je manji nego ikada, kao mala ptica. Imao je cijevi kroz tijelo i nos. Kao da su mi srce istrgli iz grudi. Volim vas oboje. Vi ste mi sve. Ali ja ovo ne mogu izdržati. Zovi me za sve što treba, rekao sam Heleni i pobjegao odatle - otkrio je Zlatan.

Srećom operacije ja bila uspješna i Maksi se oporavio, a Zlatan i Helena su dobili još jednog sina, Vincenta.