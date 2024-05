Džeko i legendarni trener bi konačno mogli sarađivati: Želio je "Dijamanta" u čak četiri kluba

Prethodno je "Posebni" želio dovesti u čak četiri kluba, ali nije uspio.



Prvo je Murinjo želio dovesti Džeku u Real. Bilo je to 2011. godine, Edin je bio napadač Sitija, a Murinjo je i pored Karima Benzeme i Gonzala Iguaina (Higuain), želio "Dijamanta". O tome je pisao i britanski "Daily Mail".

Nakon tri sezone u Realu, Murinjo se 2014. vratio u Čelzi, a Romanu Abramoviču je predstavio listu transfer-želja. Na njoj je ponovo bio Edin Džeko.

Najbolji igrač

Te 2014. je za igrača sezone u engleskoj Premijer ligi proglašen Luis Suarez, a Murinjo je izjavio da je nagrada trebala pripasti Edinu Džeki.

- Moj igrač godine će uvijek biti igrač čiji je tim osvojio prvenstvo. Mančester sitiju je potreban bod, pa bih Edina Džeku proglasio najboljim igračem Premijeršipa.

On je bio treći napadač u svom timu na početku sezone i vrlo često nije bio prvi izbor trenera, ali, kada je timu potreban, u tim najvažnijim trenucima on je tu i zna kako da napravi razliku, a za trećeg napadača je to nešto spektakularno. On nije samo strijelac, on asistira i igra - rekao je tada Murinjo o Džeki.

Murinjo se uzdao u "treću sreću", pa je Džeku ponovo želio dovesti, ovog puta u Totenhem 2019. godine.

Tada je namjeravao rasteretiti Harija Kejna (Harry Kane), ali Džeko tada nije napustio Romu.

Edin tada nije otišao iz Rome, ali jeste dvije godine kasnije. Baš tada je došao Murinjo na Olimpiko.

- Ako se vratimo nazad kad je Džeko otišao, to je bilo jako teško za prihvatiti, prava nesreća - rekao je Murinjo.