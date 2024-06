Nijemci šokirani rasističkom anketom: 21% građana želi više bijelaca u ekipi

Njemački ARD uoči početka Evropskog prvenstva napravio je anketu u kojoj je 21 posto od 1304 ispitanika poručilo da u reprezentaciji Njemačke treba biti više bijelaca. ARD je izašao javno s rezultatima ankete, nakon čega su uslijedile žestoke kritike. Nijemci smatraju da je sramota postavljati pitanja tog tipa.

Nagelsmannove žestoke kritike

Džošua Kimih (Joshua Kimmich) i Antonio Rudiger javno su kritizirali takvu anketu, a na istom tragu je i selektor Hulian Nagelsman (Julian Nagelsmann):

"Bio sam neugodno iznenađen da se takva pitanja postavljaju ljudima. Ono što me je još više šokiralo je njihov odgovor u anketi. To je rasistički, osjećam da se moramo probuditi iz svega toga."

Nagelsmann je potom dodao: "Kimih je dobro odgovorio na to. Mislim isto kao i on i stvarno je ludo uopće to i pitati. Postoje ljudi u Europi koje smo morali primiti zbog ratova, ekonomske situacije i raznih razloga. Ti ljudi žele biti prihvaćeni ovdje."