"Jedinica" Srbije poručila Tadiću: Spremniji sam ja od njega

Fudbalska reprezentacija Srbije poražena je u prvoj utakmici, a nakon meča Dušan Tadić, kapiten "Orlova", u izjavi je poručio da je najbolji u timu i da je morao početi meč.

Na ovo je odmah reagirao selektor Dragan Stojković Piksi, dok su se i mnogi drugi oglasili.

Sada je na tu izjavu opasku dao i golman Srbije Predrag Rajković, koji je kroz smijeh kazao da je spremniji od Tadića.

- Mogu samo da kažem da sam ja spremniji od Dušana Tadića fizički. Šalim se, super je atmosfera, vruća glava možda, ali generalno je dobra atmosfera, ne bih ja pričao o tome, spremamo se za Sloveniju i to je to. Zapišite da sam spremniji od Dušana Tadića, neće se on naljutiti - poručio je Rajković.