Austrija pobijedila Poljsku i ostala u borbi za nokaut-fazu

Fudbalska reprezentacija Austrije pobijedila je selekciju Poljske rezultatom 3:1 u 2. kolu grupe D, te tako ostala u borbi za nokaut-fazu na Evropskom prvenstvu.

Susret igran na Olimpijskom stadionu u Berlinu priredio nam je pravu borbu za sve ili ništa, što je ona na kraju i bila.

Austrijanci su od samog početka susreta bili agresivniji i jači rival, te su na kraju zasluženo osvojili vrlo važna tri boda.

Poveli su već u 9. minuti kada je Mvene (Mwene) prošao po lijevoj strani, centrirao, a u šesnaestercu je glavom pogodio Trauner. Gol pogledajte OVDJE!

Nakon primljenog pogotka, Poljaci su zaigrali mnogo bolje.

Zalevski je imao priliku doći do poravnanja u 18. minuti, kada je lopta je prošla između nekoliko igrača i došla do krilnog napadača koji je ostao sam, ali je loptu poslao preko gola.



Ipak, u 30. minuti su došli do izjednačenja. Nakon ubačaja s desne strane, šutirao je defanzivac Jan Bednarek, Austrijanci su uspjeli to odbraniti, ali je do lopte došao Pjontek (Piatek) i nekako smjestiti loptu u mrežu. Gol pogledajte OVDJE!

Imali su na samom startu drugog dijela Austrijanci priliku doći do vodstva, kada je Poš (Posch) šutirao glavom nakon kornera, ali Ščešni (Szczesny) uspijeva odbraniti.



Austrija je do novog gola uspjela stići nakon fantastične akcije u 67. minuti. Pras (Prass) je fantastično dodao, Arnautović varkom propustio loptu i izbacio defanzivca, a lopta je došla do Baumgartnera, koji je preciznim udarcem smjestio u gol. Gol pogledajte OVDJE!

Deset minuta kasnije, Sabicer (Sabitzer) je ukrao loptu ispred Davidoviča (Dawidowicz), pobjegao odbrani, a onda ga je srušio Ščešni u šesnaestercu.

Odgovornost je preuzeo Arnautović i pogodio penal, te donio pobjedu. Gol pogledajte OVDJE!

Imali su Austrijanci upisati još ubjedljiviju pobjedu. Laimer je zaobišao Ščešnog, ali je otišao previše u stranu i nije uspio uspio pogoditi praznu mrežu.

Austrija nakon dva kola ima tri boda, dok Poljska nema nijedan. Francuska i Nizozemska, koje igraju kasnije, također imaju po tri.