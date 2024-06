Piksi nakon ispadanja sa Eura: Ponosan sam na momke, mislim da smo ostavili dobar utisak

Sa pobjedom protiv Danske su mogli do druge faze, no odigrali su 0:0.

Istakao je da bila tvrda utakmica, na taktičkom planu identična na obje strane.

- Bilo je ogledalo u taktičkom smislu. Govori broj šansi... Znali smo da će tako biti. Znali smo da moramo da postignemo gol iz neke prilike. Bili su u boljoj poziciji jer im je bod odgovarao. Slovenija i Danska nisu pobijedili nikog, sa neriješenim idu dalje. Nevjerovatno, ali istinito – poručio je Piksi.

Kazao da sada slijedi Liga nacija te da moraju analizirati šta su uradili, kako, da li je moglo bolje ili nije.

- U jednom segmentu smo napravili pomak, a to je defanziva. To je to, falio nam je gol, pobjeda. Možda i one šanse protiv Slovenije. Sve to je doprinijelo ovome. Idemo uzdignuta čela, nismo obrukali Srbiju – zaključio je selektor “Orlova”.