Zlatan Nalić o Evropskom prvenstvu za "Dnevni avaz": Balkanske ekipe boluju od dječijih bolesti

Evropsko prvenstvo u Njemačkoj ušlo je u posljednji stadij grupne faze, gdje su mnoge stvari već jasne. Ipak, nepoznanice ususret posljednjem danu grupnog dijela takmičenja, bit će riješene koliko do večernjih sati ovog dana.



Pred posljednje utakmice prije prve pauze na Euru, za "Dnevni avaz“ govorio je Zlatan Nalić, bh. stručnjak i trener tuzlanske Slobode.

Za početak smo se dotakli utakmice Hrvatske i Italije, koja je završena bez pobjednika, a koja je "Vatrene“ puno koštala.

Standardni Italijani

- Ne znam kako to formulisati da je Hrvatska šokantno izgubila bodove ili da Italija osvojila bod na način koji je već postao stsndard za tu ekipu, dakle, u poslednjim trenucima igre. Turnirska takmičenja su posebna. Drugačija od igranja u prvenstvu. Dnevna forma može da te digne u zvijezde ili da te uništi.

Također, lakši protivnik i bodovi u prvom meču grupe ti daju ulazak u turnir na kontrolisan način, a težak protivnik da se moras ”vaditi” u preostale dvije utakmice. Ukoliko si prinuđen da se ”spašavaš” onda nesvjesno odstupaš do svog načina igre i igra prelazi u stres. To se desilo Hrvatskoj jer je ulaz u turnir bio slab rezultatski gledano i iskreno marginale prva dva protivnika su bili na strani konkurenata. Hrvatska i dalje igra dobar fudbal s tim što su ove godine malo sporiji i malo neefikasniji u odnosu na prethodne. Dovoljno da sve krene u kontra smjeru - započeo je Zlatan Nalić razgovor za "Dnevni avaz“.

Dotakli smo se i selekcija Srbije i Slovenije koje do zaključivanja ovog broja još uvijek nisu odigrale utakmice grupne faze, ali je bh. stručnjak precizno objasnio gdje griješe reprezentacije iz komšiluka.



- Srbija kao i većina balkanskih ekipa boluje od dječijih bolesti. Uvijek neki interni problemi i svojatanja, a i igra i komunikacija u ”JA” formi jos uvijek je zastupljena na svim nivoima! Utakmice igra tim, a pojedinci su tu akteri koji treba da daju timskoj funkciji boju i okus, da se tako izrazim.

Po meni je bolje imati dobru grupu sastavljenu od slabijih igrača nego slab tim sastavljen od odičnih igrača! Ovi prvi su Slovenci a ovi drugi reprezentacija Srbije – secirao je Nalić probleme reprezentacija iz našeg komšiluka.

Favorit za osvajanje

Porazgovarali smo i o favoritima na prvenstvu, a naš stručnjak je objasnio da to izgleda malo drugačije.

- Iskreno, davno sam utakmice prestao gledati iz perspektive favorita i autsajdera. Odavno sam mišljenja da svako svakoga pristupom može pobijediti! Albanija, Rumunija, Gruzija su to pokazale u ovom prvenstvu, a to su nam svakodnevne slike u prvenstvima.

Utakmice ne pobjeđuju imena nego tim i pristup i zato u svijetu ekipe i startne postave se ne sastavljaju po imenima nego po onome šta igrači zaista pruzaju i koja im je funkcija u timu. Pogledajte klupu Španije, Francuske, Njemačke Portugala. Čini mi se da im je klupa jača sudeci po imenima. Naprimjer, Griliš nije pozvan na Euro. S druge strane, mi Balkanci nismo na tom nivou još. Balkan je još uvijek rob imena i brendova – objasnio je Nalić.

- Sve su mi utakmice vrlo interesantne. Štaviše i ove koje na prvu ne izgledaju toliko dobro. Taktički kada ih analiziram vidim da to sve ima smisla. Kada čisto navijački gledam, onda kao i svi drugi navijači volim vidjeti golove. Tu bih izdvojio utakmice poput one s otvaranja između Njemačke i Škotske, gdje je viđeno sve – od crvenih do golova, penala, klizećih startova. Ne možete ni da ne volite utakmicu Rumunije koja pobijedi Ukrajinu, onda utakmica Albanije i Hrvatske – obje reprezentacije su dale maksimum, morate to voljeti jer nije ni Albanija bezazlen protivnik – kazao nam je Nalić, pa dodao:

- Turska i Gruzija je bila jedna od tih dinamičnih utakmica u oba pravca. Jedno od iznenađenja je što u ovom dijelu prvenstva nisam vidio da se neko taktički postavio u plitku formaciju. Dešavalo se da se brane, ali samo zbog dominacije protivnika. To je prvi put da to vidim na ovom Euru.

Upitali smo Nalića i da nam prognozira ko bi mogao doći do titule evropskog prvaka.

- Treneri, barem je tako u mom slučaju, često nisu dobri prognozeri. Više se utakmicama bavim analitički, mogu reći one reprezentacije koje su najbolje, ali znate da oni ne pobijede uvijek. Po mom mišljenju najbolji su Njemačka, Francuska, Portugal i Španija – mislim da oni imaju velike šanse.

Italiju ne smijemo zaboraviti. Uvijek kada su imali problem u grupi su išli do finala i na kraju pobjeđivali. Španci su mi pozitivno iznenađenje. Njihov način igre mi nije bio najdraži do ovog Eura, međutim, zahvaljujući treneru (Luis De La Fuente, op. a.) i dva krilna napadača Jamal i Vilijams, došli su od dosadnog prebacivanja lopte s boka na bok do ubrzanja maksimalnog.