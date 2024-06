Piksi žestoko odgovarao po dolasku u Srbiju: Čekali ste neuspjeh, izvolite, udarajte

- Naravno, ja sam najodgovorniji. Ja donosim odluke. Sve što sam uradio, uradio sam najbolje po tim. Od treninga, do utakmica, analize i svega, to mi je u opisu posla. Ali nemojte toliko, smirite se sa pitanjima, niti sam rijaliti, niti sam neko - izjavio je on.

- Ne možeš tako da govoriš. Nije jedan bod, nego dva. Praviš neke senzacije bez potrebe. Šta da vam kažem? Borili smo se, dali smo sve od sebe, to ste vidjeli i sami, imate oči valjda. Nemojte od nečega da pravite što nije. Ako je neko želio, željeli smo mi, ne može da se zamjeri nijednom igraču. Shvatite to. Bod je falio, nijanse su odlučile - rekao je Piksi.

Kaže da su očekivanja javnosti čak i premašena.

- Ne znam, to drugi odlučuju. Ja sam ponosan na momke kako smo predstavili Srbiju. Nemojte da zaboravite, 90 posto ljudi je smatralo da ćemo popiti pet-šest komada od Engleske, da ćemo primiti 17 golova.

Naša odbrana je bila jedan od najboljih tamo. Mi smo popravili… To sada kažete (za Engleze da su podbacili)… Ne bi rekao prije mjesec dana, je l’ tako? Ne bih ni ja rekao, ali smo ih namučili dobro. Hoćete da mi kažete da je Engleska bila bolja od nas, da je Slovenija bila bolja od nas, da je Danska bila bolja?

E pa neće moći. To nije tačno. Očekivali smo da pobijedimo Sloveniju, nije došlo do toga. Mi smo naše šanse promašili, i tu se završava priča. Mi smo dali sve - istakao je on.

To me ne interesuje

Srbija je na Evropsko prvenstvo otputovala sa avionom koji je imao hrvatsku zastavu.

- To sam čuo kasnije. Komentator nije moj posao. Što bih se ja kao trener bavio tim stvarima, niti organizujem, niti me to interesuje - naveo je on.