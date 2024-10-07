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FRANCUSKI VEZNJAK

Pogba raskida ugovor s Juventusom: Od januara 2025. će biti slobodan igrač

Pogba je istakao da samo želi igrati fudbal i raditi ono što voli, pa bi novi početak bio najbolji za sve uključene

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N. H.

7.10.2024

Francuski fudbaler Pol Pogba (Paul) će sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom u januaru 2025. godine i postati slobodan igrač. 

Zajednički dogovor se smatra najboljom opcijom i rješenjem kako za igrača, tako i za klub.

Razgovori će početi sutra nakon konačne presude CAS-a, te će Pol samostalno trenirati od januara, dok će u martu biti spreman zaigrati. 

Pogba je istakao da samo želi igrati fudbal i raditi ono što voli, pa bi novi početak bio najbolji za sve uključene. 

Sljedeći korak za veznjaka je sastanak s Didijeom Dešamom (Dider Deschamps), selektorom reprezentacije Francuske s kojim će razgovarati o budućem povratku u reprezentaciju.

# PAUL POGBA
# JUVENTUS
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