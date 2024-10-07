Pogba raskida ugovor s Juventusom: Od januara 2025. će biti slobodan igrač

Francuski fudbaler Pol Pogba (Paul) će sporazumno raskinuti ugovor s Juventusom u januaru 2025. godine i postati slobodan igrač.

Zajednički dogovor se smatra najboljom opcijom i rješenjem kako za igrača, tako i za klub.

Razgovori će početi sutra nakon konačne presude CAS-a, te će Pol samostalno trenirati od januara, dok će u martu biti spreman zaigrati.

Pogba je istakao da samo želi igrati fudbal i raditi ono što voli, pa bi novi početak bio najbolji za sve uključene.

Sljedeći korak za veznjaka je sastanak s Didijeom Dešamom (Dider Deschamps), selektorom reprezentacije Francuske s kojim će razgovarati o budućem povratku u reprezentaciju.