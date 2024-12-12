Nemaju šanse da prođu dalje: Znate li koja tri kluba su već ispala iz Lige prvaka

Iza nas je 6. kolo ligaške faze ovosezonske Lige prvaka, a nakon utakmica u utorak i srijedu dobili smo prve tri ekipe koje su ostale bez šansi za plasman dalje. Novi format Lige prvaka donio je mnogo iznenađenja, što se prije svega odnosi na pozicije Real Madrida koji je 20., Mančester sitija koji je 22. te PSG-a koji je na 25. mjestu i prema trenutnom ne bi izborio plasman u narednu rundu.

Parižani još imaju šansi da se domognu plasmana dalje, za razliku od Lajpciga, Slovana iz Bratislave i Jang Bojsa koji su upisali svih šest poraza i više nemaju ni teoretske šanse da prođu u doigravanje. Već prežaljeni Lajpcig je gubio od Aston Vile (2:3), Intera (1:0), Seltika (3:1), Liverpula (0:1), Juventusa (2:3) i Atletiko Madrida (2:1). Kada je riječ o Slovanu, poraze je bilježio protiv Atletiko Madrida (3:1), Milana (2:3), Dinamo Zagreba (1:4), Đirone (2:0), Mančester sitija (0:4) i Seltika (5:1). Jang Bojs je zakovan za dno tabele bez bodova i svega tri data, a 22 primljena gola. Ekipu iz Švicarske su dosad pobjeđivali Štutgart (5:1), Atalanta (1:6), Šahtar (2:1), Inter (0:1), Barcelona (5:0) i Aston Vila (0:3). Neumljivi "Redsi" Kada je riječ o klubovima kojima ide dobro, predvodi ih Liverpul koji je jedini stopostotan - slavio je na svih šest utakmica.

Liverpul: Maksimalan učinak . AP Liverpul: Maksimalan učinak . AP