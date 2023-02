Zaslužni sportisti dobili rješenja, ali novac ne mogu

Sada već bivša ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević je prošlog mjeseca organizirala prijem za kategorisane sportiste Bosne i Hercegovine.



Tom prilikom uručila je rješenja o dodjeli novčanih nagrada za 45 bosanskohercegovačkih zaslužnih i vrhunskih sportista međunarodnog razreda.

Veća sredstva

Ministrica Gudeljević na prijemu je naglasila kako nagrađeni s pravom nose zvanje zaslužnog i vrhunskog sportiste BiH međunarodnog razreda.

– Naš osnovni stav je da su sredstva koja su namijenjena sportistima nedostatna i da definitivno trebaju biti veća, te se nadam da će svi koji se nalaze u lancu kreiranja proračuna shvatiti važnost uloge sporta i sportaša u našem društvu i da ćemo u budućim proračunima imati veće iznose – poručila je tada ministrica.

Nedostaje godina

Ipak, kako to obično kod nas biva, stvari znaju biti drugačije kada dolazi do realizacije.

– Dobio sam rješenje. Bilo je to jako lijepo obećanje da će u budućnosti biti i veći godišnji iznos od ovih 3.000 KM, ali ja ne mogu naplatiti ni ovo. Da bi mi to izmirili, moram donijeti rješenje da sam u penziji, a ja nisam jer nemam godina za penziju. Znam i da su neki mogli naplatiti, jer ima tu osoba i drugačijeg statusa i s invaliditetom, ali uglavnom svi nismo došli do novca koji nam je dodijeljen – kaže za „Avaz“ jedan od zaslužnih sportista koji se našao na spisku.

Međunarodni razred

Novčane nagrade je, na osnovu odluke Vijeća ministara BiH, a na prijedlog Ministarstva civilnih poslova, ukupno dobilo 45 sportašica i sportaša.

Zaslužni sportisti dobili su novčane nagrade u iznosima od 1.500 KM do 3.100 KM, a vrhunski sportisti međunarodnog razreda od 2.000 do 2.500 KM.