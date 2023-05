Odbojkašice BiH pripreme za Zlatnu ligu CEV-a počele nekompletne i bez selektora

Ženska odbojkaška seniorska reprezentacija Bosne i Hercegovine, nakon što se u nepotpunom sastavu jučer okupila u Zenici, danas je u sali Katoličkog školskog centra Sveti Pavao u tom gradu obavila i prvi trening u sklopu priprema za nastup u Zlatnoj ligi Evropske odbojkaške federacije (CEV).

Odbojkašice će svoje domaće mečeve u okviru Zlatne lige CEV-a igrati u Gradskoj areni “Husejin Smajlović” u Zenici, gdje će odraditi i ostatak priprema te i pripreme za nastup na Evropskom prvenstvu 2023. godine, koje počinje 15. augusta. Prethodno će, u okviru Grupe A, u Zlatnoj ligi CEV-a igrati protiv Belgije i Švedske.

Zbog zauzetosti zeničke Arene, direktor KŠC-a Sveti Pavao, Vlatko Rosić, izašao je ususret Odbojkaškom savezu BiH te otvorio vrata te školske sale za odbojkašice BiH za treninge koje će raditi danas i sutra.

Gostovanje u Belgiji

- Okupili smo se jučer, danas smo počeli s treninzima, na kojima je za sada s nama 13 igračica. Tokom ove i sljedeće sedmice očekujemo da nam se pridruže ostale igračice, selektor i ostatak stručnog štaba. Atmosfera je divna, a djevojke su jako motivisane – kazala je trenerica Radmila Marković, koja će voditi ekipu do dolaska selektora Stevana Ljubičića, koji će se zbog klupskih obaveza u svom rumunskom klubu priključiti tek naredne sedmice. Zbog povrede je, za sada, od svih pozvanih igračica za nastup u Zlatnoj ligi, otkazala samo Elena Babić.

Marković napominje kako nema mnogo vremena do početka Zlatne lige CEV-a, u sklopu koje ih već 27. maja očekuje gostovanje u Belgiji (Kortrijk) te 31. maja u Švedskoj (Lund), dok će uzvratne mečeve protiv istih rivala, kao domaćini u Zenici igrati 10. juna (Švedska, u 17.00 sati) te 14. juna (Belgija, 18.00).

Ona najavljuje kako će raditi dva puta dnevno, te da misli kako će se pripremiti za prve utakmice, koje ih očekuju već krajem ovog mjeseca.

- Nezvanično, treba još da se i konkretno dogovorimo, ali mislim da će biti i prijateljskih utakmica s reprezentacijom Crne Gore - najavila je Marković.

Kapiten Anđelka Radišković također, mada nisu u kompletnom sastavu, ističe pozitivnu atmosferu te se nada da će već sljedeće sedmice raditi u kompletnom sastavu.

- Što se tiče atmosfere i motivacije, toga ovoj ekipi nikada ne manjka. Kao prethodnih godina, mi smo stvarno dobro motivisane i atmosfera nam je odlična. U ovom momentu ne mogu da kažem da li smo jači ili slabiji, sve ćemo vidjeti kada se priključe ostale djevojke, pošto smo stvarno u problemu zbog povreda.

Trogodišnji rad

Imamo nekoliko djevojaka koje nisu mogle da se odazovu, isključivo iz tih razloga pa sada ne mogu kazati da li smo jači ili slabiji. Ali, ono što mogu da kažem da ćemo mi, kao i do sada, dati sve od sebe.

S obzirom na to da smo već prošle godine opstali u Zlatnoj ligi, to je bio i nekakav primarni cilj, nadam se da je to neki cilj vrha Saveza, ali i nas djevojaka, kao ekipe. I, onda, da se što bolje spremimo za EP, koje nam dolazi i na kojem ćemo drugi put zaredom biti učesnice. Nadam se da ćemo ove godine da se još bolje i pokažemo - kazala je Radišković.

Već trogodišnji rad sa selektorom Stevanom Ljubičićem, dodaje, garancija je dobrog razumijevanja, ali i igara u nastupima koje ih očekuju ovog ljeta.

Odbojkašice BiH će na EP-u, koje će se igrati od 15. avgusta do 3. septembra u Belgiji, Njemačkoj, Italiji i Estoniji, igrati u grupi B. Protivnice će im biti domaćini te grupe, reprezentacija Italije, zatim Rumunija, Bugarska, Hrvatska i Švicarska.