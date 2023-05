Jedna od najpoznatijih golferki se požalila: Tradicionalni mediji me se boje

View this post on Instagram

Mnogi pretpostavljaju da je to razlog zašto se još uvijek nije fotografisala naga, ali to i dalje nije sasvim pridobilo voditelje televizija koji je se, čini se, boje.

View this post on Instagram

- Nije kao da je to nešto u što ću se samo upustiti i učiniti. Trebaju te željeti, a tradicionalni mediji me se boje. Ne žele raditi sa mnom jer sam, koliko mi je rečeno, nepredvidiva. To je vjerovatno zbog sadržaja koji stvaram.

Zabrinuti su jer nemam filter, ali ja sam profesionalac. Znam šta reći i kada to trebam reći i neću se šaliti recimo s grudima na nacionalnoj televiziji, ali oni se boje jer sam očito previše riskantna - poručila je Pejdž.