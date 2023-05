Kasim Kamenica podnio ostavke na sve funkcije u MRK Goražde

Predsjednik i šef stručnog štaba Muškog rukometnog kluba (MRK) Goražde Kasim Kamenica podnio je neopozive ostavke na obje funkcije.

Pojašnjava da je, iako je ostvaren izazovni cilj a to je opstanak MRK Goražde u Premijer ligi BiH, na sjednici Upravnog odbora podnio neopozive ostavke, uz napomenu da su razlozi isključivo finansijske prirode.

Goražde sada ima 100 mladih

- Smatram da sam lično trebao imati više poštovanja i da klub zaslužuje mnogo veći tretman u gradu. Prije dvije godine, kada sam se na Skupštini prihvatio funkcije, obećao sam formiranje ekipe za ekspresni povratak u Premijer ligu i stvaranje stabilnog premijerligaša, što smo učinili na jedan odličan način.

Također, stvaranje Škole rukometa koja je u tom trenutku bila potpuno zapostavljena, a sada imamo 100 mladih - navodi Kamenica.

Daleko najmanji budžet

Stvaranje budžeta je, kaže, jedino što nije uspio učiniti te je nedostatak adekvatne finansijske podrške razlog njegove ostavke.

- Jednostavno sam bez umora i uvreda zaključio da prekinem angažman, jer ne vidim sebe u tom projektu dalje.

Probao sam doći i do premijera BPK i dati smjernice kako da se sport finansira u gradu, da se izbjegne politički uticaj skupštinskih zastupnika, već da izgradimo sistem po kojem bi se uradila kategorizacija sporta i klubova, ali sam po tom pitanju ostao neshvaćen i moje sugestije nisu na adekvatan način doprle ni do gradonačelnika, ni do Vlade BPK i premijera, tako da je klub u jednoj nezavidnoj situaciji - naveo je Kamenica.

U prilog tome dodao je da se MRK Goražde borio s daleko najmanjim budžetom u Premijer ligi BiH.