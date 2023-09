"Run Fest Sarajevo 2023" nastavljen utrkama kroz centralne dijelove Sarajeva

"Run Fest Sarajevo 2023" nastavljen je danas utrkama "Addiko 16. Sarajevo polumaraton" i "G-Drive štafetni polumaraton", te "Intersport FunRun". Nekoliko stotina učesnika trči kroz centralne sarajevske ulice i historijske dijelove grada, što ovom sportskom događaju daje posebnu čar.



Startna pozicija za maratonce postavljena je u Ulici Ferhadija kod znaka "Sarajevo Meeting of Cultures", dok je cilj na Pozorišnom trgu Susan Sontag.

Zbog održavanja "Run Fest Sarajevo 2023." danas je u periodu od 8 do 13 sati privremeno izmijenjen režim saobraćaja na trasi kretanja učesnika utrke.

Saobraćaj je izmijenjen na lokacijama: Ferhadija (START) - Maršala Tita - Zmaja od Bosne - raskrsnica Zmaja od Bosne/Halida Kajtaza (OKRET) - Zmaja od Bosne - Hiseta - Hamze Hume (most Skenderija) - Terezija - Vrbanja (most Suade i Olge) - Vilsonovo šetalište - Topal Osman-paše - Zvornička - Grbavička - Zagrebačka - Terezija - Hamze Hume (most Skenderija) - Obala Kulina bana - Telali - Mula Mustafe Bašeskije - Zelenih Beretki - Branilaca Sarajeva - Trg Susan Sontag.

U subotu je u okviru ovog događaja održan „Crvena jabuka market Bambini maraton“, utrku za djecu dužine 350 metara, na kojoj je učesvovalo nekoliko stotina sarajevskih mališana.

Po završetku utrke, učesnici će uživati u muzičko – zabavnom programu.