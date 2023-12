Lana Pudar za "Avaz": Olimpijska medalja je moj san, znam da niko u BiH "ne diše" kada plivam, hvala za podršku

- Ova godina je prošla u najboljem redu, bilo je mnogo nastupa, medalja i dobrih rezultata. To mi je znak da smo na dobrom putu i da samo treba nastaviti ovako raditi jer nam kreće još teži period, pripreme za Olimpijske igre.

Upitana šta bi za nju značila olimpijska medalja, Pudar odgovara:

Ogromna stvar

- To bi bila ogromna stvar i za mene i za cijelu državu. To je nešto za šta radim i to je nešto što svaki sportista sanja.

Prvo sami nastup na Olimpijskim igrama, čast je naći se na takvom mjestu, a onda i osvojiti odličje. Bilo bi to ostvarenje mojih snova i ogromna stvar za BiH.

Cijela Bosna i Hercegovina doslovno stane i "ne diše" kada pliva fenomenalna Mostarka.

- Znam, zaista osjetim tu ogromnu podršku ljudi i ljubav koju mi šalju. Hvala im na tome i nadam se da će tako biti i u narednom periodu - poručila je Lana Pudar za portal "Avaza".