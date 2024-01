Magoda nezadovoljan rezultatima sarajevskih klubova: Raspodjela novca neće biti ista

U cilju sumiranja rezultata iz prethodne godine, ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Kenan Magoda je okupio predstavnike četiri sarajevska kluba: FK Sarajevo, FK Željezničar, KK Bosna (Bosna Royal) i ORK Bosna.

Iako je u 2023. godini za ova četiri kluba Ministarstvo izdvojilo rekordnih 2.620.000,00 KM, ogromna ulaganja nisu pratili sportski rezultati.

Razlog sastanka

To je i osnovni razlog zbog kojeg je danas ogranizovan sastanak, na kojem je učesnicima jasno stavljeno do znanja da se finansijska podrška institucija ni za koga ne podrazumijeva i da velika ulaganja javnog novca moraju biti opravdana rezultatima. Ministar Magoda je podsjetio sagovornike da su sportski klubovi koje predstavljaju istinski simboli Sarajeva i da to nikada ne smiju izgubiti iz vida.

Ministar Magoda je najavio da će u narednoj godini za ova četiri kluba Ministarstvo novac plasirati isključivo prema ostvarenim rezultatima, te će shodno uloženom novcu maksimalno biti uključeno u sve procese vezane za funkcioniranje klubova, na način kako je to slučaj bilo gdje u svijetu sa onima koji ulažu veliki novac. Uz ovu veliku promjenu u kontroli trošenja novca građana, ministar je najavio i pojačanu kontrolu trošenja budžetskih sredstava od strane sportskih klubova.

Ministar Magoda je ponovio raniji stav o spremnosti za sufinansirenje infrastrukuture kao osnove za razvoj klubova, što se primarno odnosni na FK Sarajevo i FK Željezničar.

Pozitivne ocjene

Kao pozitivne činjenice navedeni su projekti ministarstva, kojim je kroz ulaganje u iznosu od jedan milion KM, fudbalski klub Željezničar znatno smanjio finansijske dugove, a FK Sarajevo identičan iznos uložilo u omladinski pogon. Pozitivnim je ocijenjen i evidentan povratak publike na košarkaške utakmice KK Bosne, kao i realnu mogućnost povratka RK Bosna u prvu ligu.

Na sastanku je zatraženo i da predstavnici košarkaškog kluba pripreme jasan plan i program revitalizacije, dok je od rukometnog kluba zatražena konsoldacija upravnog i nadzornog odobra, odnosno imenovanje istaknutih imena u upravljačkim strukturama, prvenstveno iz svijeta sporta i privrede, saopćeno je iz Vlade KS.