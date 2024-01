Nikola Prce o debaklu BiH na Euru za "Dnevni avaz": Moraju igrati najbolji, treba vratiti one koji su se oprostili prerano

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj nastup na Evropskom prvenstvu upisavši tri poraza u grupnoj fazi.



Od nas su, očekivano, bile bolje Švedska (20:29) i Nizozemska (20:36), dok je poraz od Gruzije (19:22) bio zaista veliko iznenađenje.

O nastupu BiH, potrebnim promjenama i kako drugi mogu, a mi ne, za „Dnevni avaz“ govorio je Nikola Prce, najboljih bh. rukometaš u historiji.

- Samo viđenje te tri utakmice kroz igru je nikakvo, loše, razočaravajuće. Očekivanja su bila i manja nakon turnira u Švicarskoj, ali je sve moglo biti drugačije – započeo je Nikola Prce za „Dnevni avaz“.

Realan rezultat

Glavni „krivac“, prema viđenju proslavljenog rukometaša, bila je loša igra u napadu.

- S ovom ekipom je i ovo možda realan rezultat. Pogotovo igra u napadu. Ja nisam vidio ekipu koja je toliko loše, bezidejno, jalovo igrala u napadu. Primili smo puno golova iz naših grešaka. Odbrana, koja je bila zaštitni znak reprezentacije, nije bila na nivou, ali mislim da je napad taj koji je pridonio koji je pridonio debaklu – otkrio je Prce.

Prilikom pominjanja „restartovanja“ reprezentacije i podmlađivanja, Prce je kazao da to nije rješenje.

- Apsolutno se ne slažem da bi trebali forsirati igrače iz Premijer lige. Mislim da uvijek trebaju igrati najbolji igrači u datom momentu. Ja ne vidim puno igrača koji mogu odgovoriti ovako zahtjevnom ritmu koji se igra na prvenstvu. Više sam za to da se pozovu igrači koji mogu pomoći. Treba da se razgovara s igračima koji su zaboravljeni ili su se oprostili prerano. Možda i s onim koji su u ne tako dobrim odnosima sa Savezom ili selektorom, moraju igrati najbolji – rekao je Prce.

Selekcije poput Farskih Otoka i Gruzije napravile su iznenađenje, pa se postavlja pitanje zašto BiH to ne može uraditi. Prce je kazao da tu najviše ima do sistema.

- Farski Otoci su jedna od reprezentacija koje su u usponu. Znalo se da će napraviti nešto. Sa Slovencima su igrali u egalu do samog kraja, Norvežanima uzeli bod. Farani, Nizozemci, Portugalci su reprezentacije koje su u posljednjih desetak godina napravili iskorak. Sigurno da ima do sistema i da mi ne možemo to preko noći uraditi. BiH mora više gledati kako da nam igraju najbolji igrači, koji imaju ulogu u svojim timovima – rekao je legendarni bh. rukometaš.

Propadanje reprezentacije

Osvrnuo se Prce i na poraz od Gruzije.

- Poraz od Gruzije je, nakon loših rezultata i atmosfere, neću reći očekivan, ali razumljiv. Ne može se puno zamjeriti igračima. Možda nemamo bolje. Žao mi je starijih igrača koji još uvijek igraju u jako dobrim klubovima. Burići, Panić, Terzić, koji se uklope u sivilo jer je većina takva i nemamo taj kvalitet. Teško da u rukometu jedan igrač povuče cijelu reprezentaciju. Osim Panića mi u napadu nemamo nikoga. Mali Faljić (Adin, op.a) se pokazao kao dobar igrač, a osim njega, od mladih jedino smo na golmanskoj poziciji zatvoreni. Sve ostalo ćemo morati orati i kopati da privolimo neke momke, jer ako ovako nastavimo ne znam ko će htjeti igrati za reprezentaciju. Popularnost rukometa smo doveli do najnižih grana – istakao je Prce.

Prce je prokomentirao i rad Saveza, koji ne pokušava pozvati bivše igrače kako bi pomogli sadašnjima.

- Gledajte, koliko naših bivših igrača sjedi u Savezu i obnaša funkciju? Ja ne znam nijednog. Mislim da nema interesa da razgovaraju s tim igračima da ih stave na neke funkcije na kojima bi mogli pomoći. Toromanović je bio sportski direktor tri mjeseca i to sve govori o tome kakva je atmosfera u Savezu – zaključio je Nikola Prce razgovor za „Dnevni avaz“.

Favoriti za osvajanje

- Danska je uvijek favorit. Španiju sam vidio prije početka. To s Hrvatskom je jako loše izgledalo, ali to je bio jedan loš dan Španije i njihovih golmana. Švedska koja ne igra sjajno, ali sigurno da je jedan od kandidata. Francuska je imala kiks protiv Švicarske, ali tu se rukomet i završava na nekih četiri ili pet imena. Hrvatska je igrala dobro prvu utakmicu, ali ne protiv Austrije. To više nije reprezentacija od prije deset godina, mnogo je mladih igrača, ali mi izgledaju dobro. Slovenija je izgledala dobro u grupnoj fazi - naveo je Prce.