Elvedina Muzaferija upisala bodove i u Evropa kupu

U današnjoj Super-G trci Evropa kupa najbrža u La Thuileu, u Italiji, bila je domaća skijašica Teresa Rungaldier (Runggaldier), koja je u ciljnu ravninu ušla s vremenom 1:01.02 mınut.

Druga je bila Švicarkinja Malorie Blank (Blanc) sa zaostatkom od 14 stotinki, dok je treće mjesto pripalo njenoj sunarodnjakinji Jasmin Suter koja je za pobjednicom kasnila 45 stotih dijelova sekunde.

Među 80 takmičarki iz 11 država nastupila je i Elvedina Muzaferija (Bosna i Hercegovina) koja je zauzela 23. poziciju sa zaostatkom 2,27 sekunde.

Najbolja alpska skijašica iz Bosne i Hercegovine, tako je, poslije ovosezonskih bodova u trkama Svjetskog kupa, osvojila i njih osam u Evropa kupu.

- Ostala sam u prvih 25 skijašica i u ritmu osvajanja bodova, to je najvažnije. Svjesna sam šta me je danas koštalo boljeg plasmana. Na neki način, to uvećava moju ambiciju za sutrašnji nastup - izjavila je Muzaferija.

Druga Super-G utrka u italijanskom La Thuileu vozit će se sutra, 6. februara, sa početkom u 11 sati.