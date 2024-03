Legendarni Mark Vilijams oduševljen Sarajevom: Ovoga nije bilo kad sam ja bio mladić

Legenda snukera i aktuelni 7. igrač svijeta Mark Vilijams (Williams) stigao je u Sarajevo povodom Evropskog prvenstva koje se održava u glavnom gradu naše zemlje.

Sarajevo je domaćin Evropskog seniorskog amaterskog prvenstva u snukeru, a uporedo s tim će se igrati U-14, U-16 i U-21 turnir. Trajat će do 23. marta.

To je prvi ovakav događaj u regionu, a posebno atraktivan je gost Velšanin Mark Vilijams, trostruki prvak svijeta.

On je u Sarajevo stigao kako bi gledao svog sina, 11-godišnjeg Džoela (Joel), a istakao je da se odlično osjeća u glavnom gradu, te da su se organizatori potrudili da igrači igraju u najboljim mogućim uvjetima.

- Ovdje je vrlo lijepa postavka i organizacija. Velika dvorana s mnogo stolova unutra. Veoma je dobro. Sinu Joelu se sviđa igrati na ovakvoj sceni. Da budem iskren, za njega je prerano da dođe i igra na ovakvim turnirima. Vjerovatno još nije dovoljno dobar za to, ali on to voli jer su njegovi prijatelji tu. Prvi meč je izgubio na posljednjoj crnoj kugli.

Dovoljno je dobar da osvaja frameove i želi biti uz prijatelje na turnirima kakve igra i kod kuće. I ja se dobro zabavljam. Lijepo je doći, ali kad gledam sina kako igra, gore je po mene nego kad igram. Teže je kad gledam. Mnogo sam nervozniji kad njega gledam, nego kad ja igram. Vidiš poteze koje bi ti igrao, a ništa ne možeš učiniti o tom pitanju - rekao je Vilijams za zvaničnu stranicu Evropske bilijar i snooker asocijacije.