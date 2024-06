Mujezinović: Volio bih da bude brza trka na 800 m, ali za mene je već uspjeh i što sam u Rimu

Srednjeprugaš Abedin Mujezinović bit će jedini bh. predstavnik u trkačkim disciplinama na Evropskom prvenstvu za atletičarke i atletičare, koje u petak počinje u italijanskom Rimu te završava 12. juna.

Mujezinović će uz bacača kugle Mesuda Pezera, a koji je ispunio normu od 20.85 metara, jedini predstavljati Bosnu i Hercegovinu na ovom takmičenju, a svoje je mjesto izborio po rejtingu i kroz nastupe u proteklih godinu dana.

Norma za nastup

Norma za nastup u trci na 800 metara iznosila je 1:45.20, a tu je normu ispunilo 18 evropskih srednjeprugaša, dok je 13 takmičara uvršteno prema plasmanu na svjetskoj rang listi. Njegov lični rekord je 1:45.32.

- Osjećam se super i zdrav sam. Što se tiče nastupa, nemam neka posebna očekivanja, ali dat ću sve od sebe da opravdam učešće te dostojno branim boje svoje zemlje. Za mene je već i uspjeh što ću se pojaviti na evropskom prvenstvu. Jako mi je drago što ću imati priliku da i na ovaj način predstavljam svoju državu te što ću stati rame uz rame s najjačim ljudima iz Evrope na 800 metara - kazao je u razgovoru za Fenu iz Rima Mujezinović.

On iza sebe ima nastupe na dva svjetska prvenstva - američki Eugen 2022. godine, kada je s 1:46.26 bio 17. u kvalifikacijama te zamalo izborio plasman u polufinale, a prošle je godine u mađarskoj Budimpešti s 1:47.76 zauzeo 40. mjesto u kvalifikacijama.

Nastupio je već i na dva evropska takmičenja na otvorenom - 2018. u njemačkom Berlinu, kada je diskvalificiran zbog navodnog guranja tokom trke, onda i 2022. godine, u njemačkom Minhenu, kada je uspio izboriti polufinale.

Kvalifikacije

U kvalifikacijama je tada s 1:47.29 bio sedmi, a u polufinalu s 1:50.20 posljednji, 16. te nije prošao u finale.

Mujezinović iza sebe ima najbolju godinu - u julu prošle godine, u italijanskom Lignanu, istrčao je i novi lični rekord na 800 metara - 1:45.32, dok je prije sedam dana u italijanskom Astiju ovu je disciplinu istrčao u vremenu 1:45.86.

Zanimljivo je i da je čak šest svojih najboljih rezultata istrčao na mitinzima u Italiji, a ovogodišnje evropsko prvenstvo održava se u Rimu.

-Pa eto tako se poklopilo da sam, što se tiče rezultata, najbrže trčao u Italiji. Valjda mi godi italijanska klima, a i treniram u Veroni. Ne znam još u kojoj ću grupi trčati u petak (kvalifikacije počinju u 12.20 sati, a trčat će se četiri kvalifikacijske trke-op.a.), ali bih volio da bude brza trka, odnosno da se ne ide na taktiku. Željan sam rezultata. U Astiju sam prošlog mjeseca trčao 1:45.86, a to je vrijeme koje do sada nikada nisam istrčao u maju. To mi govori da sam spreman pa bih volio da bude brza trka - kaže Mujezinović.

Mujezinović je aktuelni bh. prvak na 800 metara, a naslov bh. prvaka u toj discipline osvajao je zadnjih pet godina. Do sada je osvojio i devet medalja na balkanskim prvenstvima - tri zlatne, jednu srebrenu i pet bronzanih.

Zlatne medalje osvajao je na 800 metara na otvorenom u Novom Pazaru (2017.), kao i u dvorani u Beogradu (2017.) te Istanbulu (2022.), dok je u Istanbulu 2020. godine u dvorani osvojio i jedinu srebrenu medalju na balkanijadama.

Bronzane medalje osvajao je u istoj disciplini i 2020. godine na otvorenom u rumunskom Cluju te 2016. godine u rumunskom Pitestiju, a iste je godine bronzu osvojio i kao član bh. štafete u trci 4x400 m.

Štafetnu bronzu osvojio je i 2018. godine u dvorani u Istanbulu, gdje je 2021. godine osvojio bronzanu medalju u dvorani i na 800 metara. Bronazanu medalju osvojio je i 2018. godine na Mediteranskim igrama u španskoj Tarragoni, a što je ujedno i prva mediteranska medalja u trkačkim disciplinama od samostalnosti BiH.