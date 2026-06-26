Slave Makedonci: Dogodilo se ono što su čekali godinama

Lina Đorčeska (Lina Gjorcheska) ispisala je historiju tenisa Sjeverne Makedonije, jer se plasirala u glavni žrijeb Vimbldona. Niko prije nje, ni u muškoj ni u ženskoj konkurenciji, nije uspio doći do glavne scene najstarijeg grend slema na svijetu.

Najbolja makedonska teniserka, trenutno 223. na WTA listi, u trećem kolu kvalifikacija savladala je Lučiju Bronceti (Lucia Bronzetti) rezultatom 6:1, 6:2.

Uspjeh je za nju posebno emotivan, jer je prije mjesec dana ostala bez oca Vlade Đorčeskog-Cipeta, nekadašnjeg odbojkaša i reprezentativca Jugoslavije, s kojim je bila veoma bliska.

Đorčeska je rođena 3. augusta 1994. godine u Prilepu, profesionalnu karijeru počela je 2009. godine, a najbolji plasman imala je u junu 2017. kada je bila 170. igračica svijeta.

Tokom karijere osvojila je više od deset ITF titula u singlu, brojne trofeje u dublu i godinama je jedan od glavnih oslonaca reprezentacije Sjeverne Makedonije u Bili Džin King kupu.