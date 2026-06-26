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ISPISANA HISTORIJA

Slave Makedonci: Dogodilo se ono što su čekali godinama

Lina Đorčeska postala junakinja nacije

Lina Đorčeska. Facebook

E. G.

26.6.2026

Lina Đorčeska (Lina Gjorcheska) ispisala je historiju tenisa Sjeverne Makedonije, jer se plasirala u glavni žrijeb Vimbldona. Niko prije nje, ni u muškoj ni u ženskoj konkurenciji, nije uspio doći do glavne scene najstarijeg grend slema na svijetu.

Najbolja makedonska teniserka, trenutno 223. na WTA listi, u trećem kolu kvalifikacija savladala je Lučiju Bronceti (Lucia Bronzetti) rezultatom 6:1, 6:2. 

Uspjeh je za nju posebno emotivan, jer je prije mjesec dana ostala bez oca Vlade Đorčeskog-Cipeta, nekadašnjeg odbojkaša i reprezentativca Jugoslavije, s kojim je bila veoma bliska.

Đorčeska je rođena 3. augusta 1994. godine u Prilepu, profesionalnu karijeru počela je 2009. godine, a najbolji plasman imala je u junu 2017. kada je bila 170. igračica svijeta. 

Tokom karijere osvojila je više od deset ITF titula u singlu, brojne trofeje u dublu i godinama je jedan od glavnih oslonaca reprezentacije Sjeverne Makedonije u Bili Džin King kupu.

# WIMBLEDON
# LINA GJORCHESKA
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