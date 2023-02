Ja sam najneprofesionalniji teniser, a mogao sam osvojiti Vimbldon

- Rekao bih da sam ja vjerovatno najneprofesionalniji teniser. Ne zagrijavam se prije mečeva, nemam trenera i slično. To je sve što sam znao od kada sam imao sedam godina. Prošle godine je bila odlična šansa da stignem u finale i postignem stvari koje ostaju vječne - kazao je Kirjos.

Nik je tada do finala prošao pošto se Rafael Nadal povukao zbog povrede, ali je Australijanac u svakom slučaju igrao veoma dobro.

Ispričao je da bi se vjerovatno povukao na bar godinu ili dvije, da je savladao Novaka u finalu, a dobro je krenuo i dobio je jedan set.

- Mislim da mogu da osvojim grend slem. Na Vimbldonu sam bio tu, na dva seta od titule. Osvojio sam prvi set, a onda sam rekao "to je to", poslije čega nisam ostao u momentu, a on se potpuno pribrao - zaključio je Kirjos.