Senzacija u Banjoj Luci: Lajović pobijedio Đokovića i plasirao se u polufinale

Turnir ATP Banja Luka je donio još jedno iznenađenje. Novak Đoković je poražen u četvrtfinalu od sunarodnjaka Dušana Lajovića 4:6, 6:7.

Lajović je krenuo agresivno od početka meča. Uspio je osvojiti brejk već u trećem gemu prvog seta. No, Đoković se nije predavao. On je u osmom gemu vratio taj brejk, ali je to bilo uzalud pošto je ponovo uzvratio Lajović u devetom gemu i dobio priliku da servira za set.

Đoković je imao tri brejk prilike da izjednači ponovo, ali ih nije uspio iskoristiti i Lajović je osvojio set rezultatom 4:6.