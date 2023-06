Federer čestitao Đokoviću na osvajanju rekordnog 23. Gren slema

- Kada sam došao na Tour Pete Sampras je došao do 14. Slama. Pomislili smo „ovo će ostati zauvijek“. Zatim sam došao do 15 pa onda stao na 17. Pa smo sva trojica gurali jedan drugog do 20, ne sjećam se ko je prvi došao do te brojke. Pa je Rafa došao do 22, a sada Novak do 23 i djeluje da će nastaviti i dalje, što je sjajno. A zaboravljamo, on nije više tako mlad. Želim mu sve najbolje - dodao je Federer.