"Avazov" vremeplov: Proslavljeni hrvatski teniser Ivan Ljubičić govorio za naš list 2010. godine, evo šta je tada poručio

- Da, mi smo gotovo uvijek skupa. Ovo nije prvi put da me prate na turniru.

I dok su mediji puni hvalospjeva za Banjalučanina koji igra pod hrvatskom zastavom, ističući da je u životnoj formi, on se hladne glave uputio u Majami na novi turnir. Tamo u pauzi između treninga i mečeva s porodicom provodi dragocjene trenutke i pokušava se skloniti od medija. Ipak, uz posredovanje njegove majke Hazire, Ljubičić je izdvojio vrijeme za „Dnevni avaz“ i otvoreno govorio o karijeri, privatnom životu, rodnom gradu...

On je za "Dnevni avaz" govorio u martu 2010. godine, a u nastavku pročitajte šta je tada poručio.

Prilično ste opušteni.

- Kod mene nikada nije postojao imperativ pobjede. Sada sam još više opušten. Sve što mi se sada dešava je nešto što sam doživio prije i znam kako se s tim nositi. U karijeri sam napravio puno stvari tako da je ova titula nešto lijepo, ali sigurno nije nešto što će mi promijeniti karijeru ili život. U drugom sam dijelu karijere. Sigurno je bliži kraj nego početak. Tako da sve što mi se desi je plus i lijepo, a bez nekih pritisaka. Bio sam treći na svijetu i znam da to više ne mogu dosegnuti. To je prošlost i sada uživam u ovim trenucima.

Na raznim krajevima svijeta susrećete se vjerovatno i sa ljudima s ovih prostora.

- Bude stvarno uvijek naših ljudi. Uvijek se nađe neko ko navija i kome je drag vaš uspjeh.

Najbolji prijatelj

Vaši Banjalučani su rasuti širom svijeta. Susrećete li se i s njima?

- U Australiji sam nedavno sreo mog kuma. U kontaktu sam s nekoliko prijatelja iz škole. U Banjoj Luci sam nakon 1992. godine bio samo jednom. Mislim da je to bilo prije sedam ili osam godina. Nemam potrebu da idem u Banju Luku, jer tamo više nema ljudi koje sam poznavao. Meni su bitniji ljudi od samog mjesta. A ljudi koje sam ja znao uglavnom su vani i susrećem ih po svijetu.

Koliko Vam znači podrška navijača s ovih prostora?

- Kada igrate na terenu sa 16.000 ljudi, kao što je u Indijan Velsu, onda vam znači tih deset ljudi koji obično budu glasniji od svih 15.990 Amerikanaca. Bitno je da se razvije ta atmosfera i da osjećate da niste jedan protiv svih.

Jeste li uspjeli izgraditi prijateljstvo s nekim teniserom?

- Tomas Johanson (Thomas Johansson) je moj najbolji prijatelj. Prestao je igrati, sada je direktor turnira u Štokholmu, ali često se čujemo i vidimo.

Život u Monte Karlu

Živite u Monte Karlu. Je li to zaista mjesto iz snova?

- U Monte Karlu možete biti najbogatiji čovjek na svijetu i niko se neće okrenuti za vama. I to što sam ja neki dobar teniser ništa ne znači. Monte Karlo je specifičan grad, lijep je, ali je i jako mali. Svako poznaje svakoga. Tamo smo dugo, upoznali smo mnogo ljudi i osjećamo se ugodno.

Hotel u Opatiji

Osim tenisu, posvetili ste se i biznisu na jadranskoj obali.

- Da, u Opatiji sam kupio hotel „Mozart“. U tu investiciju sam ušao s puncem i on o tome vodi brigu.