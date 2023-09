Novak Đoković postaje počasni građanin Crne Gore

Dritan Abazović, premijer Crne Gore, posjetio je košarkašku reprezentaciju svoje zemlje u Manili.

Crnogorci su prošli prvu rundu Mundobasketa, a na startu druge su igrali protiv moćnih Amerikanaca i pružili sjajan otpor protiv favoriziranog rivala (75:83).

Podsticaj za ljude

Abazović je u razgovoru za "Novu.rs" otkrio da bi Novak Đoković mogao postati počasni građanin Crne Gore. Ranije je Vlade Divac dobio tu posebnu počast.

- Meni je drago da sam to lično uradio. Vlade Divac je legenda, ti ljudi, sticajem okolnosti, u postsportskoj karijeri određeni dio života provedu u Crnoj Gori. To je i podsticaj za ljude koji sreću u Crnoj Gori. Super stvar, lično mislim da ćemo slično uraditi sa Đokovićem - rekao je Abazović za "Nova.rs".

Đoković već tradicionalno dio ljeta provodi u Crnoj Gori, u pauzi između bitnih turnira.

- Veliki je fan Crne Gore, često boravi tamo, imali šta ljepše nego da nas okupljaju ljudi oko kojih imamo nepodijeljena mišljenje.

Globalni brend

Oko kojih je lako animirati druge da slijede njihov primjer, čak i ako je on nedostižan. Generalno, mislim da nam sport mnogo pomažemo da neke nedaće koje imamo, političke ili ekonomske, prevaziđemo na mnogo lakši način.

Moja puna podrška ljudima koji su globalni brend. Oni nisu samo brend Srbije, niti Crne Gore, oni su globalni brend. Mislim da imaju podjednako poštovanje na Filipinima, u SAD, Africi i naravno u zemljama iz koje potiču - naveo je Abazović.



Abazović je objasnio i koliko poštuje Novaka Đokovića i njegovu porodicu.

- Bio je skoro u Crnoj Gori, bio je na žičari, promovisao je to na lijep način. U kontaktu smo, sreli smo se i na polufinalu Lige prvaka.

Istina, on je navijao za Milan, a ja za Inter, tada sam ja imao sam više sreće. Dobro, ne može ni Novak uvijek da pobijedi u svemu. Generalno, lično bih volio, ako je to i njegova želja (da postane počasni građanin, prim.aut).

Naravno, ovdje nema nikakve presije, to je stvar volje, on je i bez toga podjednako dobrodošao. I ne samo on, već bilo ko ko zaista zaslužuje i može da bude promoter, između ostalog, naše zemlje Crne Gore - poručio je Dritan Abazović za "Nova.rs".