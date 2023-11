Đoković nakon drame do polufinala u Parizu

Najbolji teniser svijeta Novaka Đokovića plasirao se u polufinale Mastersa u Parizu nakon što je u četvrtfinalnom duelu slavio protiv Holgera Runea sa 2:1.

Po setovima je bilo 7:5, 6:7 (3) i 6:4. Bio je ovo jedan uzbudljiv meč u kojem je, nakon velike borbe i drame, pobjedu odnio Đoković.

Od početka do kraja Đoković je imao inicijativu, konstantno napadao rivala i na kraju slavio. Imao je opet Đoković sukobe sa publikom u Parizu, ali ni to ga nije omelo na putu do novog trijumfa.



Zanimljivo da je Novak Đoković izgubio drugi set u taj-brejku što je prava rijetkost u posljednje vrijeme što govori i njegov nadimak "taj-brejković". Đoković se na kraju ovom pobjedom revanširao Runeu za poraz u finalu prošle godine

Inače, Đoković će u polufinalu igrati sa boljim iz duela Aleksa De Minora (Alex De Minour) i Andreja Rubljeva.