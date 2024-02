Siner: Bilo je više pažnje, moram se nositi s time

Italijanski teniser Janik Siner (Jannik Sinner) osvojio je turnir u Roterdamu, prvi na kojem je nastupio nakon titule na Australian Openu.

U finalu u Nizozemskoj, Siner je bio bolji od Aleksa de Minora (Alex de Minaur) sa 2:0, po setovima 7:5, 6:4.

- Bilo je mentalno napeto. Servirao sam za prvi set na 5:4, a on je odigrao nevjerovatan gem, uz nekoliko mojih promašaja, ali i to je normalno. Morao sam se koncentrisati samo na sljedeći poen. Čini mi se da je meč bio dobar, obojica smo igrali kvalitetno, možda sam mogao bolje servirati, ali to su neki detalji koji me možda mogu učinti boljim u budućnosti. Nevjerovatna sedmica, bilo je zadovoljstvo igrati ovdje u Roterdamu - kaže Siner.



Tako je Italijan došao do 15. uzastopne pobjede za 12. titulu u karijeri. Teniska javnost željno je iščekivala prvi nastup mladog Italijana poslije titule u Melburnu, ali on je pokazao da pada poslije velike titule neće biti.

- Svaki put kada osvojiš titulu, nije važno koliko veliku, znači mnogo. Sada je bilo malo više pažnje na meni, ali to je dio posla – kada nešto "zaradiš", moraš se nositi s većom pažnjom. Samo sam nastojao da dam svoj maksimum i rezultat je došao - naglasio je Siner, pa dodao:

- Godina je tek počela. Ima nekoliko stvari koje moram popraviti, da više kombinujem i da izlazim na mrežu. Ovo je sjajna polazna tačka na kojoj gradimo, trudit ću se da dobijem što više mečeva, pa da vidimo koliko ću titula osvojiti u budućnosti.