Nova banka otvorila Filijalu Grbavica u Sarajevu

Nova banka nastavila je realizaciju strategije razvoja i širenja poslovne mreže otvaranjem Filijale Grbavica u Sarajevu, koja je sa radom počela 23. marta 2026. godine na adresi Topal Osman-paše 20.

Otvaranje nove filijale dio je kontinuiranog ulaganja u dostupnost i kvalitet bankarskih usluga, s ciljem jačanja tržišne pozicije i odgovora na rastuće potrebe stanovništva i privrede. Nova poslovnica koncipirana je kao savremen i funkcionalan prostor koji omogućava efikasnije pružanje usluga i unaprijeđeno korisničko iskustvo.

Svečanom početku rada prisustvovali su Siniša Adžić, predsjednik Uprave Nove banke, Mladen Čulić, član Uprave, te Miroslav Topić, direktor Sektora za stanovništvo i upravljanje mrežom filijala.

„Širenje mreže filijala nije samo pitanje rasta, već dio dugoročne strategije kojom jačamo dostupnost i kvalitet usluge na ključnim lokacijama. Grbavica je prirodan izbor, mjesto gdje se ukrštaju svakodnevne potrebe građana i poslovne aktivnosti. Naš cilj je jasan: biti banka koja razumije kontekst u kojem korisnici donose svoje finansijske odluke i koja im je u tom trenutku najbliža i najrelevantnija“, poručili su iz Nove banke.

Filijala Grbavica korisnicima nudi kompletan spektar bankarskih usluga, uz fokus na brzinu, pouzdanost i individualni pristup.

Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka, od 08.00 do 15.30 časova, a u sklopu poslovnice je i bankomat dostupan 24 sata, svaki dan u sedmici.