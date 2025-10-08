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PREDSJEDNIK PDP-A

Stanivuković promijenio stav: Vodimo razgovore oko podrške Blanuši

Mišljenja je da se opozicija treba okupiti oko jednog programa, ideje i cilja, a to je promjena postojećeg sistema

Draško Stanivuković. PDP

S. S.

8.10.2025

Iako je predsjednik PDP-a Draško Stanivuković sve vrijeme tvrdio da se ne treba učestvovati na prijevremenim izborima za predsjednika RS, čini se da je sada promijenio mišljenje.

On je otkrio da postoje razgovori da se podrži kandidat SDS-a Branko Blanuša.

- Dogovorili smo se da razgovore obavljamo ove i naredne sedmice i da u tim razgovorima Branko Blanuša, koji je kandidat, bude tačka jedinstva našeg snaga, PDP-a, SDS-a i drugih političkih subjekata - istakao je Stanivuković.

Mišljenja je da se opozicija treba okupiti oko jednog programa, ideje i cilja, a to je promjena postojećeg sistema.

- To je nada narodu, a to je u ovom trenutku taj kandidat - rekao je.

# PDP
# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
# BRANKO BLANUŠA
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