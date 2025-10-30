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SVEČANI SASTANAK

Bećirović u Jelisejskoj palati s Emanuelom i Brigite Makron

Bećirović se još jednom zahvalio Makronu na dosadašnjoj saradnji i podršci

Svečani sastanak. Kabinet člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića

FENA

30.10.2025

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović prisustvovao je svečanoj večeri, koju je u Jelisejskoj palati u Parizu priredio predsjednik Republike Francuske Emanuel Makron (Emmanuel Macron) sa suprugom Brigite Makron (Brigitte Macron), povodom održavanja osmog Pariškog mirovnog foruma.

Bećirović se još jednom zahvalio Makronu na dosadašnjoj saradnji i podršci.

Tokom svečane večere Bećirović je razgovarao i s brojnim drugim državnicima i međunarodnim zvaničnicima.

Svečanoj večeri prisustvovao je veliki broj šefova država i vlada, visoki predstavnici međunarodnih organizacija i institucija, te ugledne ličnosti iz svijeta politike, diplomatije i akademske zajednice. Skup je bio prilika za reafirmaciju zajedničke posvećenosti multilateralizmu, međunarodnoj saradnji i zajedničkim naporima za očuvanje globalnog mira i stabilnosti, saopćeno je iz Kabineta člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića.

# SASTANAK
# DENIS BEĆIROVIĆ
# EMANUEL MAKRON
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