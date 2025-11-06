Dragan Jovičić: 5. godišnjica smrti bh. glumačke legende

Na današnji dan 2020. godine, u Sarajevu je, usljed komplikacija uzrokovanih koronavirusom, preminuo Dragan Jovičić, bosanskohercegovačka glumačka legenda. Jovičić je rođen u Rogatici, 22. novembra 1953. godine. Studij glume završio je 1976. na Odsjeku za scenske umjetnosti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Stojan Mutikaša Veliku popularnost stekao je kao Stojan Mutikaša u televizijskoj seriji “Porobdžije”, a kasnije i kao Adem Čabrić u seriji “Kože”, te u filmu i TV seriji „Aleksa Šantić“. Također, zapažene uloge su mu bile Berange u "Kralj umire", Hasanage u "Hasanaginici", Machiavellija u "Dijalogu u paklu" i Paulina u "Ay, Carmela". Dobitnik je brojnih glumačkih priznanja i nagrada, a između ostalih i Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva za doprinos umjetnosti teatra. U bogatoj karijeri Jovičić je bio i direktor sarajevskog Kamernog teatra 55, od 2011. do 2015. godine.

Rođen Sulejman Veličanstveni, najslavniji turski sultan 1494. - U Trabzonu, gradu na sjeveroistoku Turske, rođen Sulejman Veličanstveni, najpoznatiji i najslavniji sultan Osmanskog Carstva, koji je vladao od 1520. do 1566. godine. Otac mu je bio sultan Selim I, nakon čije smrti, sa 25 godina, Sulejman postaje 10. sultan Osmanskog Carstva. Već u vrijeme njegovog ustoličenja Osmansko Carstvo je bilo najmoćnija zemlja islamskog svijeta, a u 46 godina vladavine Sulejman je udvostručio njegovu površinu. Sultan Sulejman je nosio i nadimak Kanuni (Zakonodavac), jer je sakupio sve kanune (zakone) prijašnjih sultana i stvorio jedan, pojednostavljeni zakonik Kanun-i Osmani, koji je bio na snazi u Carstvu duže od 300 godina. Pretpostavlja se da je imao tri supruge i ukupno 11 djece, ali je najviše volio konkubinu Hurem (Roxelanu), koju je vjenčao i dozvolio joj da do kraja života živi na dvoru, čime je prekršio osmansku tradiciju. Njegova ljubav prema Hurem, ali i osvajačke sposobnosti, inspirirali su režisere i scenariste najpoznatije i najgledanije turske TV serije „Sulejman Veličanstveni“, koja je emitirana i u BiH, ali i regiji, proslavivši glumce Halita Ergenca i Mejrem Uzerli, koji su igrali glavne uloge Sulejmana i Hurem. 1771. – Rođen Alojz Johan Nepomuk Franc Zenefelder (Aloys Johann Franz Senefelder), njemački izdavač i štampar, pronalazač sistema litografske štampe, autor “Udžbenika litografije”. 1787. – Vuk Stefanović Karadžić, reformator srpskog jezika, jedna od najznamenitijih ličnosti srpske kulture, tvorac novog pravopisa i književnog srpskog jezika, rođen je na današnji dan. 1814. – Rođen belgijski klarinetist i graditelj duhačkih instrumenata Adolf Saks (Adolphe Sax), koji je 1840. izumio muzički instrument nazvan njemu u čast - saksofon. 1825. – Francuski arhitekt Žan Luj Garnije (Jean-Louis Garnier), čije je glavno djelo, “Opera u Parizu”, jedan od najznačajnijih spomenika pariske arhitekture u drugoj polovini 19. vijeka, rođen je na današnji dan. Projektovao je i Kazino u Monte Karlu i Opservatoriju u Nici. 1860. – Abraham Linkoln izabran za predsjednika SAD. U januaru 1863. proglasio je oslobađanje robova, a tokom njegovog mandata vođen je Američki građanski rat, od 1861. do 1865., u kom je Unija sjevernih država pobijedila robovlasnički jug. Šest dana po završetku rata ubijen u pozorišnoj loži u atentatu koji je izvršio glumac J. V. Bat. 1861. – Rođen kanadski profesor tjelesnog odgoja Džejms Nejsmit (James Naismith), koji je 1891. izmislio košarku. 1880. – Francuski mikrobiolog Šarl Luj Alfons Laveran (Charles Louis Alphonse), dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907., otkrio je uzročnika malarije. 1893. – Umro kompozitor Petar Iljič Čajkovski, najistaknutiji ruski simfoničar 19. stoljeća. Komponovao je simfonije, opere, uvertire, koncerte za klavir, koncerte za violinu, kamernu muziku, balete, solo pjesme, klavirske kompozicije. 1931. – Rođen američki filmski režiser Majk Nikols (Mike Nichols), poznat po specifičnom humoru u posmatranju fenomena modernog doba i savremenog američkog života. Filmovi: “Diplomac” (Oskar), “Ko se boji Virdžinije Vulf”, “Kvaka 22”, “Seksualno vaspitanje”, “Lovci na miraz”.

