Karan: BiH nema imovinu, žele da sruše RS od 1995. godine

Iako je kampanja za predsjednika RS počela tek jučer, ona je u punom jeku, a to posebno može osjetiti po bombastičnim izjavama.

Tako je kandidat SNSD-a za predsjednika RS Siniša Karan na predizbornom skupu u Tesliću rekao da "BiH nema imovinu". Dodao i da Dejtonski sporazum i veliki broj aneksa "decidno prepoznaju imovinu entiteta".

- Najbolji dokaz toga je aneks o graničnoj liniji koji definiše graničnu liniju i imovinu kao takvu entiteti prihvataju kao vlasnici - rekao je Karan.

On je dodao da je sukcesija je nešto drugo, a "najbolji primjer je zakon o privatizaciji koji je nedvosmisleno pokazao da je imovina isključivo RS".

- Organizovani napadi kako bi se srušila RS traju od 1995. godine, a odnose se na to da joj se oduzmu nadležnosti čemu se republička vlast suprostavlja. Htjeli su da nas unište - naveo je Karan danas u Tesliću.